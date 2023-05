Le CRI de Casablanca-Settat clôture la deuxième édition du programme Qimam

Suite au succès et des réalisations de sa première édition, le Centre régional d’investissement de (CRI-CS) a lancé une deuxième édition du programme d’accompagnement Qimam au profit d’une centaine de TPME de la région suite à un appel à candidatures qui a mobilisé plus de 800 entreprises et porteurs de projets.

Durant six mois d’accompagnement, 102 entrepreneurs ont bénéficié de 5 Bootcamps intensifs incluant 49 ateliers, 18 rencontres avec des invités et entrepreneurs, 12 sessions de Focus groupes/Braintrust ainsi que plus de 2.000 heures de mentorat.

Des solutions adaptées aux besoins des TPME

Il est à rappeler que le programme d’accompagnement Qimam s’articule principalement autour des thématiques suivantes : le Business model, le product-market fit, l’accès au marché, la structuration de coûts, la stratégie marketing et l’accès au financement.

Il s’agit de proposer des solutions adaptées aux besoins des TPME et des porteurs des projets participants, afin de mieux les outiller, développer leurs aptitudes et renforcer leur croissance et leur performance sur le marché, tout en les sensibilisant aux différents dispositifs et mécanismes d’appui, d’accompagnement et de financement mis en place par le gouvernement.

Lire aussi : CRI de Casablanca-Settat: un bilan positif avec un investissement de 55,3 milliards de dirhams en 2022

Il est à noter que le programme Qimam se caractérise par une logique de compétition : sur les 102 entrepreneurs sélectionnés, 85 ont réussi à compléter le parcours d’accompagnement et à développer les temporalités stratégiques et opérationnelles de leurs TPME et sortir avec un business plan pour avoir plus de chances à l’accès au marché et au financement.

Des résultats probants

Les 85 TPME finalistes issues de toutes les provinces de la région, dont 27% sont des femmes, exercent dans plusieurs secteurs d’activité (industrie, agriculture, services et négoce…) et ont accompli des réalisations importantes :

- Une évolution de +133% du chiffre d’affaires cumulé l’issue des 6 mois d’accompagnement, passant de 9,7 millions de dirhams à 22,7 millions de dirhams ;

- 37% des TPME ont réussi à maintenir un chiffre d’affaires régulier et à assurer leur subsistance grâce à leurs activités ;

- 55% des entrepreneurs bénéficiaires du programme ont effectué la création de leurs structures juridiques au cours du programme ;

- 74% ont progressé de la phase d’idéation/test vers la phase de premières ventes/accélération grâce au cours du programme ;

- 222 nouveaux emplois indirects et directs créés.

De surcroît, 18 TPME se sont démarquées et ont obtenu le label Qimam, gage de confiance qui leur permettra de bénéficier des dispositifs de financement notamment le programme Intelaka.

Une troisième édition dans le pipe

Conscient de l’impact de l’entrepreneuriat sur le développement de l’économie régionale, le CRI-CS capitalise sur ce bilan positif pour lancer prochainement une troisième édition du programme Qimam, devenu une référence dans le domaine de l’entrepreneuriat au niveau de la région de Casablanca-Settat.

Pour rappel, le dispositif Qimam est un programme intensif d’accompagnement, de formation, de mentorat et de mise en réseau, conçu par le Centre régional d’investissement de la région Casablanca-Settat pour favoriser le développement des TPME de la région.