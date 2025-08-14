Economie

Un pont numérique sous-marin entre le Maroc et les Îles Canaries

Des câbles sous-marins.. Copyright (c) 2019 Vismar UK/Shutterstock. No use without permission.

Les travaux d’installation du câble sous-marin à fibre optique reliant les îles Canaries au Sahara marocain devraient débuter fin 2025. Doté d’un budget de 49 millions d’euros, ce projet ambitionne de renforcer la connectivité numérique entre le Maroc et l’Europe. La mise en service est prévue pour 2028.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 13h42

Le projet de câble sous-marin en fibre optique, porté par l’entreprise espagnole Islalink en partenariat avec Canalink — un opérateur rattaché au Conseil insulaire de Tenerife et à l’Institut technologique et d’énergies renouvelables (ITER) — ambitionne de faire des îles Canaries un pôle stratégique des télécommunications dans l’Atlantique, rapporte un média espagnol Okdiario.

Le tracé du câble sous-marin débutera au port d’Arinaga, sur l’île de Grande Canarie, avant de passer par Gran Tarajal, à Fuerteventura, pour rejoindre la côte marocaine à des points encore à confirmer, probablement aux abords de Tarfaya ou de Boujdour.

Ce projet, dont le budget est estimé à 49 millions d’euros, bénéficie d’un financement de 20 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Une enveloppe de 7,5 millions de dirhams a déjà été débloquée dans le cadre de la première phase des études.

Lire aussi : Fibre optique: inwi et Medusa Submarine Cable System relient le Maroc et l’Europe à travers le câble le plus long de la Méditerranée

Ledit câble, dont la mise en place s’étalera sur 42 mois, devrait entrer en service d’ici 2028. Inscrit dans le programme européen Connecting Europe Facility (CEF-Digital), il vise à renforcer la cohésion numérique, améliorer la cybersécurité et accroître les échanges de données intercontinentaux.

Ce nouvel axe augmentera la capacité et la rapidité de l’accès à Internet, favorisera l’implantation de centres de données et d’infrastructures technologiques aux Canaries, et offrira des voies de communication alternatives renforçant la résilience du réseau face aux perturbations.

Le projet s’inscrit dans une stratégie plus vaste de diversification des routes numériques de l’archipel, comprenant notamment l’Orient Island Ring, un réseau d’interconnexion reliant Gran Canaria, Lanzarote et Fuerteventura, conçu pour s’étendre jusqu’au continent africain.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 13h42
#Fibre#Maroc#Iles Canaries#Tarfaya#Sahara marocain

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni: l’émirati Taqa rejoint l’aventure Xlinks et sécurise un financement de 25 millions de livres sterling

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Connectivité numérique: Orange Maroc intègre le projet de câble sous-marin Médusa, le plus long de Méditerranée

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La géopolitique des câbles sous-marins

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fibre optique: inwi et Medusa Submarine Cable System relient le Maroc et l’Europe à travers le câble le plus long de la Méditerranée

Articles les plus lus

1
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
2
Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain
3
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
4
Très cher Maroc! (2)
5
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
6
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
7
Le Maroc et l’Afrique
8
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
Revues de presse

Voir plus