Câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni: l’émirati Taqa rejoint l’aventure Xlinks et sécurise un financement de 25 millions de livres sterling

Le projet de Xlinks consiste à poser le plus long câble sous-marin HVDC au monde entre le Royaume-Uni et le Maroc.

Les promoteurs du projet Xlinks ont réussi à lever un montant de 30 millions de livres sterling pour financer le nouveau cycle de développement du projet d’interconnexion électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Dans un communiqué, la startup londonienne annonce avoir sécurisé un financement de 25 millions de livres sterling émanant de la compagnie nationale d’énergie d’Abu Dhabi TAQA, l’une des plus grandes sociétés de services publics intégrées cotées dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Un deuxième financement, d’un montant de 5 millions de livres sterling, a pu être mobilisé auprès de la firme britannique Octopus Energy Group.

«Avec leur investissement, TAQA et Octopus valident les projets de Xlinks, consistant à poser le plus long câble sous-marin à courant continu haute tension (HVDC) au monde entre le Royaume-Uni et le Maroc, traversant le Portugal, l’Espagne et la France», ajoute la même source.

Quatre câbles sur 3.800 km

Xlinks fournira au Royaume-Uni 3,6 GW d’électricité d’origine renouvelable, soit près de 8 % des besoins du pays, devant alimenter sept millions de foyers britanniques d’ici la fin de la décennie. Le gouvernement britannique a mis en place une équipe dédiée pour travailler avec Xlinks en vue d’examiner les avantages du projet et comprendre comment il pourrait contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni, indique ledit communiqué.

L’électricité sera produite dans la région de Guelmim Oued Noun, au Maroc, par une installation de 10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenus par 20 GWh/5 GW de stockage sur batterie. L’installation sera reliée au réseau électrique britannique dans le Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, via quatre câbles HVDC sous-marins de 3.800 km, qui seront fabriqués au Royaume-Uni.

Le projet devrait créer environ 10 000 emplois au Maroc pendant la construction et entraîner d’importants investissements directs étrangers dans le pays.

«Avec cet investissement et le soutien de nos partenaires TAQA et Octopus, ainsi que le soutien des gouvernements britannique et marocain, nous franchissons une autre étape vers la réalisation de ce projet ambitieux», souligne Simon Morrish, PDG de Xlinks.

«Nous travaillons déjà sur un projet sous-marin HVDC à grande échelle à Abu Dhabi, et nous possédons l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques au monde. Cet investissement offre la possibilité d’apporter à la fois notre expertise en matière d’infrastructure et d’énergie renouvelable au profit du Royaume-Uni et du Maroc», a déclaré de son côté Jasim Husain Thabet, PDG du groupe TAQA.