Transport maritime: Baleària renforce son ancrage au Maroc avec 1,7 million de passagers en 2025

Baleària a clôturé l’exercice 2025 avec une hausse de 74% du trafic passagers sur ses lignes reliant le Maroc à l’Espagne. Au total, 1,76 million de passagers et 430.000 véhicules (+48%) ont été transportés sur les trois liaisons opérées par la compagnie: Tanger Ville-Tarifa, Tanger Med-Algésiras et Nador-Almería.

La ligne Tanger Med-Algésiras demeure le principal flux de passagers de la compagnie au Maroc, concentrant près de la moitié des voyageurs transportés, suivie par la nouvelle liaison Tanger Ville-Tarifa, inaugurée en mai dernier.

Pour Adolfo Utor, président de Baleària, le marché marocain constitue un pilier stratégique: «Le lancement de cette nouvelle liaison représente un fort levier pour renforcer notre leadership dans les connexions avec le Royaume du Maroc, où nous concentrons déjà 27% du total mondial de passagers que nous transportons et qui se consolide comme notre deuxième marché en volume d’affaires.»

Guillermo Utor (à gauche) et Adolfo Utor, respectivement vice-président et président de la compagnie maritime espagnole Baleària

Au-delà du transport de passagers, la compagnie enregistre également une progression dans le fret. En 2025, Baleària a transporté près de 2,5 millions de mètres linéaires de marchandises sur ses lignes marocaines (+8%), soit l’équivalent d’environ 240.000 camions.

Le Maroc représente désormais près de 29% de l’ensemble du fret transporté par la compagnie, confirmant son rôle d’axe logistique stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

L’ouverture de la ligne Tanger Ville-Tarifa s’inscrit également dans la stratégie environnementale de la compagnie. Baleària a lancé la construction de deux fast ferries électriques destinés à cette liaison.

«Nous avons lancé la construction de deux fast ferries électriques qui, en 2027, feront de la ligne Tanger Ville-Tarifa le premier corridor maritime sans émissions entre l’Afrique et l’Europe, nous permettant d’anticiper les objectifs de décarbonation à l’horizon 2050», a souligné Adolfo Utor.

Vers un corridor maritime sans émissions

La compagnie s’est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2025, elle a réduit son empreinte carbone totale de 13.500 tonnes équivalent 2,85% d’émissions en moins par mille nautique parcouru et 15% d’émissions en moins par passager. Plus de la moitié de la puissance propulsive de ses navires peut désormais fonctionner au gaz naturel ou au biogaz.

À l’échelle internationale, le groupe affiche des résultats en nette progression. En 2025, il a enregistré un chiffre d’affaires de 801 millions d’euros (+16%), un EBITDA de 170 millions d’euros (+29%) et un résultat net de 63 millions d’euros (+152%).

La compagnie a transporté 6,5 millions de passagers (+15%) et 1,6 million de véhicules (+11%), doublant ainsi son nombre de clients au cours de la dernière décennie. Le trafic international a particulièrement progressé, avec plus de deux millions de passagers (+68%). Dans le segment du fret, 8,4 millions de mètres linéaires de marchandises ont été transportés, soit l’équivalent de 622.000 camions.

Pour Adolfo Utor, ces résultats témoignent de la robustesse du modèle économique du groupe: «Nous avons la capacité de croître de manière rentable et durable dans un environnement concurrentiel. Nous avons consolidé une base financière robuste qui nous permet d’aborder une nouvelle phase d’expansion avec confiance.»

En août dernier, Baleària a signé des accords pour l’acquisition de la compagnie maritime espagnole Armas Trasmediterránea, une opération actuellement en attente d’autorisation de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC).

Selon le président du groupe, cette intégration potentielle revêt une dimension stratégique: «Nous avons besoin d’opérateurs maritimes solides, d’une taille suffisante pour rivaliser avec les grands groupes internationaux et garantir la connectivité de tous les territoires. Baleària est une entreprise espagnole dotée d’une longue trajectoire et d’un projet à long terme. Nous sommes prêts à relever ce défi avec responsabilité et vision d’avenir.»

Si l’opération est validée, le groupe renforcerait notamment sa présence aux Îles Canaries et intégrerait 15 ferries et 1.500 employés supplémentaires.

Au Maroc, l’ancrage local se traduit également par l’emploi: sur les 3.100 salariés du groupe, 13% sont de nationalité marocaine. Par ailleurs, la Fondation Baleària poursuit ses initiatives culturelles, notamment à travers le projet Matria, une anthologie de poésie féminine réunissant des autrices du Maroc et d’Espagne, ainsi que le parrainage du IIème Prix Ibn Rushd de la Concorde.