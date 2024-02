Transformation digitale: l’UM6P s’allie à HCLSoftware pour lancer la 1ère solution de collaboration souveraine au Maroc

Le président de l'UM6P, Hicham El Habti (à droite) avec le ministre de l'Industrie et du commerce Ryad Mezzour (au centre) et le représentant de HCLSoftware, lors de la signature du partenariat le jeudi 15 février 2024 à Benguerir.

Dans un communiqué, Atlas Cloud Services indique que le lancement de la première solution de collaboration souveraine vise à soutenir les entreprises dans leur transition numérique «en facilitant leur accès aux services Cloud les plus performants, couvrant les domaines de la collaboration, de la productivité, de la sécurité, de la disponibilité et des infrastructures, tout en garantissant la sécurité et la territorialité des données au niveau du royaume».

D’après la filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette solution offre une messagerie professionnelle performante, adaptable au besoin de chaque entreprise en termes de capacité et de performance, une messagerie instantanée fiable garantissant la sécurité des échanges professionnels inter et intra-entreprises, une solution de visioconférence pour fluidifier les échanges et améliorer la productivité des collaborateurs, ainsi qu’un espace de stockage et partage de données permettant la conservation et l’accès aux données en temps réel depuis tout lieu et appareil.

Lire aussi : Transformation numérique: une délégation marocaine en visite aux États-Unis du 10 au 21 février

Ce partenariat permettra également de développer les compétences locales, en assurant la formation et l’encadrement des talents au Maroc sur les produits d’HCLSoftware, dans l’objectif de doter Atlas Cloud Services et ses clients d’une autonomie avancée dans la mise en place et la gestion des plateformes mises en place, souligne le communiqué.

«Nous sommes ravis de nous associer à HCLSoftware pour introduire cette solution novatrice sur le marché marocain et africain. Cette collaboration témoigne de notre engagement envers l’innovation technologique, la sécurité et la souveraineté des données, ainsi que la souveraineté technologique du Royaume», a déclaré Reda Loudiyi, directeur général d’Atlas Cloud Services.