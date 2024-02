Transformation numérique: une délégation marocaine en visite aux États-Unis du 10 au 21 février

Une délégation marocaine, composée de représentants gouvernementaux et de responsables du secteur privé, effectuera une visite de travail aux États-Unis du 10 au 21 février, afin d’étudier les possibilités de partenariat dans le secteur du digital.

L’annonce en a été faite par l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), qui indique que la délégation marocaine, composée de 15 membres, se rendra à Austin, au Texas, et à la Silicon Valley, en Californie, où elle rencontrera des responsables locaux et visitera des entreprises américaines proposant des solutions pour les services d’administration électronique, les centres de données, le cloud computing, l’intelligence artificielle, le renseignement et la cybersécurité.

Une séance d’information publique sera également organisée à Austin, au cours de laquelle des entreprises américaines suivront une présentation de la délégation marocaine définissant les priorités d’approvisionnement et les opportunités commerciales de l’écosystème numérique au Maroc.

Selon l’USTDA, la visite de la délégation marocaine s’inscrit dans le cadre du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux du gouvernement américain, dont l’objectif est «de réaliser des projets visant à combler le déficit d’infrastructures dans les pays en développement».