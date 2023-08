L’urbanisme se met à l’heure du digital

Dans la foulée des différentes actions initiées par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, celui-ci se penche actuellement sur une problématique majeure: comment asseoir une réelle stratégie de communication digitale, qui puisse servir les objectifs stratégiques relevant de son périmètre d’action?

En effet, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 31 août, la digitalisation peut être un véritable levier d’amélioration de la performance des administrations publiques, et non seulement des entreprises.

Il s’agit d’assurer la mise à disposition de tous les acteurs d’une information fiable à tout moment et à tous les niveaux (stratégiques, managériaux et opérationnels). C’est, donc dans ce cadre que le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville entend renforcer sa communication digitale et sa présence sur le web.

«En filigrane, ce projet a pour objectif de renforcer les actions visant l’adhésion au projet e-Nation et de se conformer aux orientations 2020–2025 pour le développement du digital au Maroc en vue d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers», lit-on.

Dans cette perspective, le ministère commencera par définir sa stratégie de communication digitale. Cela permettra, entre autres objectifs, de déterminer les leviers de la transformation digitale, de développer l’image et la visibilité du ministère, d’opérer une refonte du site web officiel de ce département, mais aussi de maîtriser les coûts de communication et de booster les réseaux sociaux du ministère. Un chantier conséquent, il faut le dire. Mais, ce qu’il faut souligner, c’est que le nouveau plan de transformation digital du ministère devrait porter sur une période de deux ans.