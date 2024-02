Aziz Akhannouch préside la première réunion de la commission nationale pour le Maroc digital 2030

Aziz Akhannouch a souligné l’engagement du gouvernement envers la transition numérique dans tous les secteurs, considérant cette transition comme un moteur essentiel pour le développement économique et social du pays. Il a également souligné l’importance de combler le fossé numérique avec les pays avancés et de tirer parti des avantages de l’évolution numérique mondiale.

La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, a présenté les principales orientations du plan Maroc digital 2030, qui reposent sur deux piliers majeurs: premièrement, la digitalisation des services publics visant à accélérer la numérisation de ces services tout en veillant à leur qualité, en mettant l’accent sur une approche centrée sur l’utilisateur. Deuxièmement, la promotion de l’économie numérique qui comprend à son tour trois axes principaux, à savoir le développement du secteur de l’offshoring, la création d’un écosystème favorable aux entreprises en développement et le soutien à la digitalisation des petites et moyennes entreprises.

Ce dernier pilier s’articule autour de trois fondements essentiels qui sont l’investissement dans les talents numériques, le développement du «cloud computing» et l’amélioration de la couverture en réseaux de téléphonie et d’internet, en mettant l’accent sur la connectivité des zones rurales et l’adoption de la technologie 5G à moyen terme. L’intelligence artificielle a également été soulignée comme un élément clé des orientations générales du développement numérique, offrant des opportunités d’amélioration de la qualité des services publics et positionnant le Maroc comme un acteur majeur dans le domaine.

Cette réunion a rassemblé un large éventail de représentants gouvernementaux, ainsi que des acteurs du secteur public et privé, des organismes professionnels et des experts, soulignant l’engagement et la collaboration multisectorielle pour la réalisation des objectifs ambitieux du plan Maroc digital 2030.