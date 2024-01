Stratégie digitale: 600 services publics deviennent numériques au Maroc

Le gouvernement du Maroc a déjà numérisé plus de 600 services publics dont 300 dédiés aux citoyens, plus de 200 aux entreprises et 100 services destinés aux administrations publiques. La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, l’a fait savoir récemment, indique le portail spécialisé We Are Tech Africa.

«La ministre a souligné la volonté du gouvernement de finaliser les projets numériques en cours. Ces projets comprennent la gestion du service public, la réforme de l’administration, la protection contre les contenus Internet préjudiciables, le soutien aux entreprises émergentes dans le cadre de la stratégie numérique nationale», lit-on.

La ministre a également apporté quelques précisions sur la stratégie nationale de transition numérique Maroc Digital 2030, actuellement en cours d’approbation. La nouvelle stratégie s’articule autour de deux axes majeurs: la numérisation complète des services publics et la stimulation de l’économie numérique. Les objectifs incluent entre autres la création de 300 000 emplois et une contribution du secteur numérique au PIB national évaluée à 170 milliards de dirhams.

«Dans le but d’accroître la contribution de l’économie numérique au PIB à l’horizon 2030, le Maroc s’engage à labelliser 3 000 start-up, une nette augmentation par rapport aux 380 enregistrées en 2022. Sur le volet de la formation, la Stratégie prévoit la qualification annuelle de 45 000 talents dans le numérique, la reconversion de 50 000 jeunes vers les métiers du numérique, ainsi que l’accueil de 6 000 nouveaux talents numériques étrangers chaque année, entre autres initiatives», lit-on encore.

Grâce à la numérisation totale des services envisagée dans la stratégie, le Maroc aspire à se hisser parmi les 50 premiers du classement de l’ONU sur l’e-gouvernance, alors qu’il occupe actuellement la 113e place. Le pays ambitionne ainsi de se profiler en tant qu’acteur majeur de l’économie numérique, prêt à créer des emplois, stimuler la croissance économique et améliorer la vie quotidienne de ses citoyens grâce à des services publics innovants et accessibles.