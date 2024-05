Top départ de la 2ème édition du Gitex Africa à Marrakech

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, lors de la cérémonie d'ouverture du Gitexca 2024, le 29 mai 2024 à Marrakech.

Le coup d’envoi de la 2ème édition du Gitex Africa 2024, a été donné ce mercredi 29 mai à Marrakech lors d’une cérémonie officielle présidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Chakib Alj, président de la CGEM, Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Trixie Lohmirmand, présidente de Kaoun International et vice-présidente de Dubai World Trade Centre (DWTC), et Lacine Koné, directeur général de Smart Africa ont également pris par à ce panel inaugural.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة على أن احتضانِ بلادنا لهذا الملتقى التكنولوجي السنوي هو تجسيد لالتزام المملكة المغربية بالنمو المستدام والمندمج للقارة الإفريقية، في إطار مقاربة التعاون جنوب-جنوب pic.twitter.com/7hZuuHhYaz — Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) May 29, 2024

Les différents intervenants ont mis en exergue le potentiel de l’Afrique en général et du Maroc en particulier dans le secteur des technologies et de l’innovation.

Plus de 1.500 exposants, représentant quelque 130 pays

L’évènement, considéré comme le plus grand salon dédié à la Tech et aux startups en Afrique, est organisé pour la deuxième année consécutive au Maroc, par Kaoun international, filiale internationale de Dubai World Trade Centre (DWTC), sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et en partenariat avec l’Agence de développement du digital.

Lire aussi : Ghita Mezzour: «Marrakech fin prête pour la 2ème édition du GITEX, le plus grand salon tech et des startups en Afrique»

Le Gitex Africa 2024 verra la participation de plus de 1.500 exposants, dont des centaines de startups, représentant plus de 130 pays. Durant ces trois jours, l’événement sera marqué par des échanges sur les avancées technologiques dans plusieurs domaines, tels que la cybersécurité, la finance, le cloud, l’Internet des objets, l’Intelligence artificielle, ou encore l’AgriTech.

La e-santé sera également mise en exergue lors du salon «World Health Future », consacré aux dernières innovations digitales associées à la santé, avec la participation du ministre de la Santé Khalid Aït Taleb.