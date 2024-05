Technologies de souveraineté: au Gitex Marrakech, une nouvelle alliance entre les Emirats et la Suisse

Oumolat Security Printing, une filiale à 100 % de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), a conclu un partenariat stratégique avec la société suisse SICPA, un partenaire de longue date des gouvernements, des banques centrales, des imprimeurs de haute sécurité et de l’industrie, dont l’un des centres d’excellence principaux est implanté à Casablanca.

La société qui emploie 3.000 personnes dans le monde est implantée au Maroc depuis près de 15 ans. Ses collaborateurs contribuent au développement de nouvelles approches en matière de solutions de traçabilité sécurisée.

La société, presque centenaire, est notamment reconnue comme le leader mondial des encres de sécurité destinées aux billets de banques.

Au Maroc, SICPA accompagne également l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans le déploiement de ses technologies de marquage fiscal sécurisé. Elle est largement présente avec ces technologies sur le continent africain notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, au Togo ou encore en RDC pour ne citer que quelques exemples.

Fondée en 2016, Oumolat est quant à elle la première société d’impression de haute sécurité au Moyen-Orient, établie pour imprimer des billets de banque pour les Émirats arabes unis ainsi que pour l’exportation. Grâce à ses installations ultramodernes, Oumolat a permis depuis 2020 à la CBUAE d’introduire une nouvelle série de billets de banque particulièrement innovante. Les plus grosses coupures de la nouvelle série sont dotées de la caractéristique d’encre de sécurité Spark Flow® développée et commercialisée par SICPA.

Ces billets de banque sont parmi les premiers au monde à être dotés de cette caractéristique, facilement identifiable par les citoyens, tout en constituant un rempart redoutablement efficace contre les contrefaçons. Les collaborations entre les deux entités ne sont donc pas nouvelles. Mais ces efforts joints vont se trouver encore renforcés et s’étendre à d’autres domaines, toujours liés à la fourniture de solutions d’impression de haute sécurité.

Protéger l’économie légitime

Ensemble, les deux entités prévoient de produire des vignettes fiscales de nouvelle génération, permettant un suivi toujours plus efficace des flux de production et des importations pour une juste collecte des revenus fiscaux par les autorités.

L’intégration d’éléments de sécurité physiques et numériques se renforçant mutuellement permet in fine de protéger l’économie légitime et les opérateurs qui respectent ses règles. L’accord de partenariat officialisant la création de la co-entreprise O&S Security Solutions a été scellé en octobre dernier lors d’une cérémonie de signature au siège de la CBUAE en présence de Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la CBUAE, et Arthur Mattli, ambassadeur de Suisse aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.

Il a été signé par Saif Al Dhaheri, gouverneur adjoint pour la stratégie, l’infrastructure financière et la transformation numérique à la CBUAE et président d’Oumolat, et Philippe Amon, président et administrateur délégué de SICPA. Présente sur le stand Sicpa Maroc à la seconde édition du Gitex à Marrakech des 29 mai au 31 mai prochains, la joint-venture O&S Security Solutions y exposera des solutions innovantes de protection de la souveraineté des Etats.