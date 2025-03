Tissu économique: le HCP dresse une cartographie des entreprises marocaines

Le Haut-commissariat au plan (HCP) vient de publier un rapport sur la cartographie des établissements économiques réalisée durant la période comprise entre avril 2023 et mai 2024, en parallèle des travaux préparatoires du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024.

L’enquête a recensé, au cours de cette période, 1.130.021 établissements économiques à but lucratif sur l’ensemble du territoire national, dont 587.177 pour le secteur du commerce, soit une part de 52%, 348.343 pour les services (30,8%), 154.979 pour l’industrie (13,7%) et 39.522 pour la construction (3,5%).

Ces établissements employaient une personne sur 2 de la population active hors secteur agricole et administration publique (en 2023, cette dernière s’est établie à 7,1 millions de personnes). Ils ont occupé de manière permanente près de 3,6 millions de personnes, soit une moyenne de 3 actifs permanents par établissement.

Répartition des entreprises par secteur d’activité, main-d’œuvre occupée et selon la taille (Source: HCP)

Le secteur le plus utilisateur de la main-d’œuvre est celui des services, qui représente 36% de l’effectif total employé dans l’ensemble des secteurs d’activité ciblés, suivi de l’industrie (29,8%), du commerce (29,6%) et de la construction (4,6%). Les établissements du secteur tertiaire (plus de 82% de l’ensemble) concentrent ainsi les deux tiers de la main-d’œuvre employée.

Avec plus de 254.000 établissements économiques à but lucratif, la région de Casablanca-Settat regroupe plus de 22,5% des établissements économiques du pays et près de 33% des effectifs permanents employés, «ce qui corrobore le poids économique relativement élevé de cette région», commente le HCP. Elle est suivie par la région du Rabat-Salé-Kénitra, avec 13,6% des établissements économiques et 14,3% des effectifs employés. La troisième position est occupée par la région de Marrakech-Safi, avec des parts respectives de 12% et 10%.

Répartition des entreprises par région (Source: HCP)

Région Nombre d’entreprises Part Tanger-Tétouan-Al Hoceima 124.653 11% Oriental 73.642 6,5% Fès-Meknès 135.174 12% Rabat-Salé-Kénitra 153.387 13,6% Béni Mellal-Khénifra 68.724 6,1% Casablanca-Settat 254.018 22,5% Marrakech-Safi 137.955 12,2% Drâa-Tafilalet 40.525 3,6% Souss-Massa 100.577 8,9% Guelmim-Oued Noun 14.810 1,3% Laâyoune-Sakia El Hamra 18.696 1,7% Dakhla-Oued Eddahab 7.860 0,7% Total 1.130.021 100%

Le rapport du HCP révèle aussi que le tissu économique est fortement dominé par les micro-établissements (employant moins de 10 personnes), avec une proportion de 97% en nombre d’unités et 54% de la main-d’œuvre totale. En outre, la main-d’œuvre féminine ne représente qu’un peu plus d’un quart (27,7%) de l’emploi permanent total, avec un taux de 33,3% dans le secteur industriel et 36,3% dans les services.

Concentration dans les zones résidentielles

La cartographie des établissements économiques met également en évidence la prédominance des zones résidentielles en tant que lieu de concentration des établissements économiques. En effet, ces zones représentent plus de 84% du nombre total d’établissements, et 67 % en termes de travailleurs permanents.

Les zones industrielles se contentent en revanche de 2% du nombre total d’unités économiques du pays, mais leur part dans la main-d’œuvre s’élève à 20%, ce qui «indique la concentration des établissements de grande et moyenne taille dans ces zones en question», souligne le HCP.

Seuls 10% des établissements sont dirigés par des femmes

Les centres commerciaux regroupent quant à eux plus de 10% du nombre total des établissements et pèsent près de 8% dans le volume total d’emploi. Ils devancent largement les complexes artisanaux, qui représentent moins de 1% du total des établissements et de la main-d’œuvre employée.

Enfin, pour la répartition par genre, les résultats du recensement montrent que seuls 10% des établissements économiques du pays sont dirigés par des femmes. Ce taux culmine à 13,2% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, suivie des régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra, où il atteint respectivement 12,6% et 12,5%. En revanche, ces établissements n’emploient que 7,8% de la main-d’oeuvre totale, leur écrasante majorité (91%) est de petite taille, occupant moins de 4 personnes.