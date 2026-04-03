Tatwir-R&D: un nouvel appel à projets pour stimuler l’innovation industrielle et le gaming

L’industrie du gaming s’impose comme un nouveau levier d’innovation au Maroc, désormais soutenu par le programme «Tatwir-R&D et Innovation».. AFP or licensors

C’est parti pour la 4ème édition de l’appel à projets relatif au programme d’appui à l’innovation industrielle «Tatwir-R&D et Innovation». Le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé, en concertation avec le ministère de l’Économie et des Finances, l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises-Maroc PME et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), un appel à projets relatif à ce programme pour identifier et sélectionner, sur la période 2026-2028, les meilleurs projets d’innovation et de R&D industrielles, éligibles à un appui financier de l’État à travers le Fonds de soutien de l’innovation.

Cet appel porte sur trois offres. La première concerne un appui à la valorisation industrielle/commerciale de brevets à travers un soutien financier de 80%, plafonné à 1 million de dirham (MDH) par projet.

La deuxième offre porte sur un appui aux projets de R&D/Innovation liés au développement de nouveaux produits/procédés, à travers un soutien financier de 60%, plafonné à 4 MDH par projet. La troisième concerne un appui à l’industrialisation dans la phase pilote des produits innovants, à travers un soutien financier de 30%, plafonné à 5 MDH par projet.

Un dispositif renforcé

De plus, et dans le cadre de ce programme d’appui à l’innovation industrielle, le ministère de l’Industrie et du Commerce lance également, en concertation avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication, le ministère de l’Economie et des Finances, Maroc PME et la CGEM un appel à projets du sous-programme d’appui à l’industrie du gaming, ouvert sur la même période 2026-2028 pour les mêmes objectifs.

Cet appel porte sur deux offres. La première concerne un appui au prototypage destiné aux projets portés par les entreprises de l’industrie du gaming, à travers un soutien financier de 70%, plafonné à 1 MDH par projet.

La deuxième offre porte sur un appui à l’industrialisation technologique des solutions et produits innovants des entreprises du secteur du gaming durant la phase pilote, à travers un soutien financier de 30%, plafonné à 3 MDH par projet.

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Cet appel à projets devra permettre de sélectionner, pour l’année 2026, les meilleurs projets de l’industrie du gaming, portés par des TPME, dont le chiffre d’affaires n’a pas dépassé 200 MDH hors taxes au cours des deux derniers exercices, ainsi qu’aux start-ups actives dans le secteur du gaming présentant un fort potentiel de croissance et bénéficiant d’un partenariat stratégique avec de grandes entreprises de droit marocain.

Ce sous-programme vise à accompagner jusqu’à 20 projets éligibles par an sur la période 2026-2028. Il sera financé par le Fonds de soutien à l’innovation, dans la limite d’une enveloppe budgétaire annuelle de 50 MDH sur la même période.

Le gaming, nouveau levier stratégique

A noter que le programme «Appui à l’innovation industrielle» est destiné au soutien des projets de R&D et d’innovation industrielles portés par des PME, des start-ups industrielles ayant des industriels comme partenaires dans leur projet, et des grandes entreprises dans les secteurs industriels, en vue de consolider leur compétitivité et d’améliorer leur performance. L’enveloppe budgétaire à mobiliser par l’État pour la période 2026-2028 est de 900 MDH (soit 300 MDH par an).

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Par ailleurs, un avenant à la convention relative à ce programme signé le 3 novembre 2025 intègre les entreprises opérant dans l’industrie du gaming comme des entreprises éligibles pour bénéficier du Fonds de soutien de l’innovation. Cette modification est due aux potentialités de cette filière prometteuse et aux ambitions du Maroc de devenir un hub africain de l’industrie du gaming, en capitalisant sur son positionnement stratégique et son vivier de jeunes talents.

Pour l’année 2026, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 octobre 2026, et la date de prise d’effet de l’éligibilité des dépenses est fixée au 1er janvier 2026. Pour les années 2027 et 2028, la date limite sera déterminée ultérieurement par le comité de suivi du programme.

Les projets seront soumis à l’évaluation au fil de leur dépôt, dans la limite du budget alloué annuellement.