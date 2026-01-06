Innovation, emplois et production locale: les priorités de l’industrie marocaine, selon Ryad Mezzour

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, à la Chambre des représentants, lundi 5 janvier 2026. (Y.Mannan/ Le360)

Le Maroc a engagé une nouvelle phase de sa politique industrielle, placée sous le signe de la «souveraineté» et fondée sur l’anticipation des mutations économiques mondiales. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la séance des questions orales tenue ce lundi à la Chambre des représentants.

Selon lui, cette orientation stratégique n’est pas une réponse conjoncturelle, mais le résultat d’une vision royale pensée en amont des bouleversements qui affectent aujourd’hui les chaînes de production, le commerce international et les équilibres économiques.

Cette orientation, définie par le roi Mohammed VI en mars 2023, vise avant tout à créer des emplois durables et de qualité pour les Marocains. Elle cherche également à renforcer l’innovation et l’investissement dans les différents secteurs productifs, à travers une stratégie globale mise en œuvre sous la conduite royale.

Sur le plan industriel, le ministre de l’Industrie et du Commerce a rappelé que le Maroc dispose aujourd’hui d’un tissu productif capable de répondre aux exigences des marchés national et international. La production industrielle nationale atteint près de 900 milliards de dirhams, dont environ 400 milliards sont destinés à l’export.

Si la compétitivité et la qualité des produits marocains sont avérées, Ryad Mezzour a estimé que l’enjeu actuel réside dans la valorisation du label «Made in Morocco», afin de mieux positionner les produits nationaux sur les marchés extérieurs et de consolider la souveraineté économique.

Concernant la souveraineté alimentaire, Ryad Mezzour a souligné que le renforcement des capacités de production nationales constitue une priorité pour garantir l’approvisionnement du marché intérieur. L’objectif est de répondre aux besoins des citoyens à des prix accessibles, tout en préservant la compétitivité des produits locaux. Dans ce cadre, l’exportation demeure un choix stratégique, permettant d’assurer un équilibre entre les revenus du marché local et ceux générés à l’international.

Le ministre est également revenu sur l’impact des conditions climatiques sur la production agricole. Il a rappelé que les dernières années ont été marquées par une sécheresse persistante, ayant pesé sur les rendements et sur l’élevage. Toutefois, les précipitations enregistrées cette année pourraient améliorer la situation, soutenir les éleveurs et contribuer à une reprise progressive de la production agricole.