Economie

Innovation, emplois et production locale: les priorités de l’industrie marocaine, selon Ryad Mezzour

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, à la Chambre des représentants, lundi 5 janvier 2026. (Y.Mannan/ Le360)

Ce lundi, à la Chambre des représentants, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a rappelé les axes de la politique industrielle du Maroc, centrée sur la souveraineté économique. L’objectif est de stimuler l’innovation, renforcer la production locale et créer des emplois durables pour permettre au Royaume de s’imposer dans une économie mondiale en pleine mutation.

Par Najwa Targhi
Le 06/01/2026 à 10h05

Le Maroc a engagé une nouvelle phase de sa politique industrielle, placée sous le signe de la «souveraineté» et fondée sur l’anticipation des mutations économiques mondiales. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la séance des questions orales tenue ce lundi à la Chambre des représentants.

Selon lui, cette orientation stratégique n’est pas une réponse conjoncturelle, mais le résultat d’une vision royale pensée en amont des bouleversements qui affectent aujourd’hui les chaînes de production, le commerce international et les équilibres économiques.

Cette orientation, définie par le roi Mohammed VI en mars 2023, vise avant tout à créer des emplois durables et de qualité pour les Marocains. Elle cherche également à renforcer l’innovation et l’investissement dans les différents secteurs productifs, à travers une stratégie globale mise en œuvre sous la conduite royale.

Lire aussi : Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Sur le plan industriel, le ministre de l’Industrie et du Commerce a rappelé que le Maroc dispose aujourd’hui d’un tissu productif capable de répondre aux exigences des marchés national et international. La production industrielle nationale atteint près de 900 milliards de dirhams, dont environ 400 milliards sont destinés à l’export.

Si la compétitivité et la qualité des produits marocains sont avérées, Ryad Mezzour a estimé que l’enjeu actuel réside dans la valorisation du label «Made in Morocco», afin de mieux positionner les produits nationaux sur les marchés extérieurs et de consolider la souveraineté économique.

Concernant la souveraineté alimentaire, Ryad Mezzour a souligné que le renforcement des capacités de production nationales constitue une priorité pour garantir l’approvisionnement du marché intérieur. L’objectif est de répondre aux besoins des citoyens à des prix accessibles, tout en préservant la compétitivité des produits locaux. Dans ce cadre, l’exportation demeure un choix stratégique, permettant d’assurer un équilibre entre les revenus du marché local et ceux générés à l’international.

Lire aussi : Réglementation des changes: dotation pour voyages, e-commerce, export-import… ce qui change dès janvier 2026

Le ministre est également revenu sur l’impact des conditions climatiques sur la production agricole. Il a rappelé que les dernières années ont été marquées par une sécheresse persistante, ayant pesé sur les rendements et sur l’élevage. Toutefois, les précipitations enregistrées cette année pourraient améliorer la situation, soutenir les éleveurs et contribuer à une reprise progressive de la production agricole.

Par Najwa Targhi
Le 06/01/2026 à 10h05
#maroc#Ryad Mezzour#economie#industrie#commerce#consommation#Investissement

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce de proximité: Ryad Mezzour promet une nouvelle feuille de route pour 2030

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

En 2024, le chiffre d’affaires industriel atteint 898 milliards de dirhams, selon Ryad Mezzour

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Réglementation des changes: dotation pour voyages, e-commerce, export-import… ce qui change dès janvier 2026

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Articles les plus lus

1
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
2
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
3
Barrages: 540 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 42,5%
4
Ferveur
5
Info360. Royal Air Maroc renforce sa flotte avec deux Embraer 190 ex-Kenya Airways
6
Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique
7
Kaïs Saïed cède la Tunisie à Tebboune
8
CAN 2025: l’expertise sécuritaire marocaine suscite l’intérêt du FBI américain
Revues de presse

Voir plus