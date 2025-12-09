Commerce de proximité: Ryad Mezzour promet une nouvelle feuille de route pour 2030

«Les petits et moyens commerçants se retrouvent pris entre le marteau et l’enclume», c’est ce qu’a lancé le député Abdellatif Zaime, ce lundi, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, soulignant la pression croissante que subit ce secteur dans le contexte économique actuel.

Cette pression, a-t-il ajouté, ne doit pas faire oublier le rôle central que jouent ces commerçants dans la vie quotidienne des citoyens. Abdellatif Zaime a expliqué que ces commerçants permettent aux familles d’accéder à des services essentiels et constituent un véritable maillon dans la cohésion sociale. «Ils continuent de soutenir financièrement les ménages en accordant des crédits», a-t-il déclaré.

En réponse, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a rappelé la place centrale du commerçant de proximité dans le tissu économique et social du pays. Il a indiqué que le ministère considère cette catégorie comme «une des principales bases de cohésion et de solidarité entre les citoyens».

Pour illustrer ce rôle, il a précisé qu’un commerçant accorde en moyenne huit cent quarante dirhams de crédit à une famille marocaine, un soutien qui dépasse largement la simple transaction commerciale et traduit un véritable engagement social.

Pour appuyer son action en faveur des petits commerçants, le ministre a rappelé les mesures et recommandations déjà mises en œuvre. Depuis 2019, le ministère a élaboré 1.500 recommandations, dont 80% ont déjà été appliquées sur le terrain. Ces mesures visent à protéger le rôle social des commerçants, à améliorer leurs conditions de travail et renforcer leur intégration dans le système économique moderne.

Le ministre a également annoncé qu’une nouvelle conférence nationale sera organisée au début de l’année prochaine afin de préparer un programme pour 2030, incluant un cahier de demandes spécifique aux commerçants. Ce document définira clairement leurs droits et les mécanismes de soutien prévus, dans le but de renforcer leur rôle dans le développement économique national.

Ryad Mezzour a précisé que cette initiative vise à assurer que ces professionnels puissent pleinement bénéficier du mouvement national de développement, tout en consolidant leur fonction sociale auprès des citoyens.

Dans le cadre de cette politique, le ministère organise chaque année la Journée nationale du commerçant, afin de présenter les réalisations du secteur et d’évaluer les projets futurs. Le ministre a insisté sur le rôle clé des petits commerçants comme lien entre le commerce électronique et le consommateur.

Ryad Mezzour a conclu son intervention en réaffirmant l’engagement du gouvernement à soutenir le secteur stratégique des petits et moyens commerçants, en développant des programmes pour renforcer leur résilience et consolider leur rôle dans la dynamique économique et sociale du pays.