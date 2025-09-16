Le Maroc gagne 9 places dans le classement mondial de l’innovation 2025

Le siège de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), à Casablanca.

Le Maroc réalise une performance remarquable dans l’édition 2025 du Global innovation Index (GII), publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le pays passe du 66ème au 57ème rang mondial, soit une progression de 9 places, et signe ainsi sa meilleure performance historique dans ce classement annuel qui évalue les écosystèmes d’innovation de 139 économies.

Le Maroc confirme ainsi son statut d’économie performante en innovation, puisqu’il obtient des résultats supérieurs à ceux attendus compte tenu de son niveau de développement économique.

Les points forts de l’innovation marocaine

Plusieurs facteurs expliquent la progression du Maroc dans le classement mondial de l’innovation 2025. D’abord, sa capacité industrielle avancée: le Royaume se hisse au 12ème rang mondial en matière de production de haute technologie, qui représente près de 50% de sa production manufacturière totale.

Ensuite, le pays se distingue dans la protection de la propriété intellectuelle, avec une 6ème place mondiale pour les dépôts de designs industriels et une 24ème pour les marques, traduisant le dynamisme et l’orientation innovante de son secteur privé.

Le Maroc figure aussi parmi les premiers en matière d’investissement dans l’éducation, occupant le 16ème rang mondial pour les dépenses consacrées à ce secteur, pilier essentiel de la formation des talents.

Sur le plan économique, il affiche une croissance notable de la productivité du travail, se classant 24ème au niveau mondial.

Enfin, le Royaume occupe la 50ème place pour les demandes internationales de brevets déposées dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), rapportées au PIB et à l’origine des inventeurs.

Contexte régional et mondial

Le Maroc n’est pas le seul à progresser dans la région. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord affichent un momentum innovationnel notable, avec 14 économies qui améliorent leur classement. Les Émirats arabes unis (30ème), l’Arabie saoudite (46ème ), Bahreïn (62ème) et la Jordanie (65ème) font également partie des pays gagnants.

À l’échelle mondiale, la Suisse, la Suède et les États-Unis conservent leur place de leaders, tandis que la Chine entre pour la première fois dans le top 10.

Défis et perspectives

Malgré ces progrès, le rapport souligne que le Maroc doit encore renforcer ses investissements en Recherche et développement, améliorer ses infrastructures et consolider les liens entre universités et entreprises pour poursuivre son ascension.

Cette performance du Maroc illustre une tendance plus large: l’innovation se diversifie géographiquement, et les économies à revenu intermédiaire sont en train de devenir des acteurs incontournables de l’innovation mondiale.