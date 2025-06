Le Maroc se dote d’un centre d’innovation en cybersécurité

Un centre d’innovation en cybersécurité (CIC) verra le jour au Maroc. Il sera créé, d’une part, par l’État, représenté par quatre départements ministériels, à savoir l’Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l’Innovation, l’Administration de la Défense nationale, l’Économie et Finances, la Transition numérique et la Réforme de l’administration, et d’autre part, par l’université Mohammed V de Rabat.

Une décision portant création de ce centre, qui doit être constitué sous forme de groupement d’intérêt public (GIE), a été publiée au dernier bulletin officiel.

Le centre exercera, au profit de ses membres, des activités de formation, de recherche, de développement technologique et d’innovation dans le domaine de la cybersécurité, ainsi que la gestion des équipements d’utilité commune nécessaires à ses activités.

Il s’agit en particulier de renforcer la recherche, la formation et l’innovation en cybersécurité en partenariat avec les acteurs académiques et socio-professionnels des secteurs public et privé et de contribuer activement au développement des connaissances et des technologies avancées en cybersécurité.

Il s’agit aussi d’établir des partenariats nationaux et internationaux dans le domaine de la recherche en cybersécurité, d’encourager l’esprit d’entreprise et de promouvoir les startups spécialisées en cybersécurité.

Le siège du CIC sera situé à l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) de l’université Mohammed V de Rabat. Si nécessaire, ce siège peut être transféré ailleurs sur décision du conseil d’administration de ce groupement.

Le centre est établi pour une durée de 40 ans. Cette durée peut être renouvelée par décision de son assemblée générale extraordinaire.