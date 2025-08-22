Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer

Le Professeur Hassan Ammor, directeur du Centre d’innovation technologique de l’École Mohammedia d’Ingénieurs, relevant de l’Université Mohammed V de Rabat, a remporté la médaille d’argent du Silicon Valley International Invention Festival (SVIIF 2025), tenu du 8 au 10 août à Santa Clara, en Californie. Cette distinction, saluée comme une première historique pour le Maroc, l’Afrique et le monde arabe, récompense son innovation dans le domaine de la détection précoce du cancer du sein.

Le projet primé, intitulé «A New Smart Microwave Imaging Scanner for Breast Cancer Detection», propose un dispositif médical léger, compact, non invasif et accessible. Cette technologie de rupture ouvre une nouvelle voie dans la lutte contre le cancer du sein, qui touche chaque année près de 59.000 femmes au Maroc.

Invité par la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et l’association OFEED Maroc (acteur de l’écosystème de l’innovation au Maroc), le Professeur Ammor a présenté son innovation devant un parterre international d’experts et d’investisseurs.

«Remporter cette médaille en Silicon Valley est un immense honneur et une grande fierté pour notre équipe, notre université et notre pays. Elle démontre que le Maroc peut rivaliser avec les grandes nations de l’innovation», a-t-il confié.

Pour le chercheur, ce prix illustre la capacité de l’Université Mohammed V à transformer la recherche scientifique en solutions concrètes au service de la société. Il a exprimé le souhait de voir son dispositif rapidement commercialisé, appelant les pouvoirs publics à accompagner davantage les chercheurs dans la valorisation de leurs inventions.

Le SVIIF constitue l’un des plus prestigieux rendez-vous mondiaux de l’innovation, réunissant inventeurs, entrepreneurs et investisseurs autour des technologies de demain. La consécration du Professeur Ammor y marque une avancée majeure pour la recherche marocaine sur la scène internationale.