La recherche scientifique avance grâce à la mobilisation d’un milliard de dirhams, selon le ministre Azzedine El Midaoui

Le groupe OCP «nous accompagne en mettant à notre la disposition un budget d’un milliard de dirhams. C’est un montant significatif qui marque une première», a affirmé Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, dans une déclaration pour Le360, en marge de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers.

Le responsable gouvernemental répondait à une dizaine de questions posées par les conseillers parlementaires à propos de la stratégie nationale 2022-2030 relative à la recherche scientifique et l’innovation. «Nous sommes davantage concentrés sur les programmes reçus en partenariat avec les institutions du groupe OCP pour soutenir la recherche scientifique nationale en raison de leurs nombreux avantages», a-t-il ainsi expliqué, ajoutant que «ce soutien a pris en compte les spécificités territoriales et ce qu’on appelle la discrimination positive territoriale, car les projets inscrits dans le cadre de la régionalisation avancée concernent toutes les régions du Maroc».

Azzedine El Midaoui a aussi indiqué que son département a pris en considération la discrimination positive en faveur des jeunes. «Nous ne nous sommes pas uniquement focalisés sur l’excellence. Un professeur avec 30 ans d’expérience n’est pas dans la même situation qu’un autre qui en a moins, et il est nécessaire de trouver un équilibre», a-t-il estimé, soulignant que dans «ce contexte, les jeunes souhaitent qu’il y ait une différenciation basée sur la qualité, mais aussi dans le respect de l’équité».

Lire aussi : Coopération scientifique: Valérie Verdier, PDG de l’Institut français de recherche pour le développement, en visite au Maroc

«Nous avons pris en compte tous les droits liés au savoir, sans exception, et nous avons accordé une place importante aux Marocains du monde», a poursuivi le ministre, qui a mis en valeur une seconde initiative destinée à faire progresser la recherche scientifique. «Nous avons alloué 200 millions de dirhams en partenariat avec le groupe OCP, afin d’encourager la participation des Marocains résidant à l’étranger, notamment les chercheurs et les enseignants-chercheurs, que ce soit pour des séjours longs ou pour un retour définitif et une intégration dans le système national de recherche scientifique et d’innovation».

À la question de savoir si les universités manquent de moyens pour renforcer leurs capacités, Azzedine El Midaoui a assuré qu’il travaillait justement à «équilibrer les défis et les opportunités, à travers un partenariat entre l’OCP, le ministère, représenté par le Centre national pour la recherche scientifique et technique, et l’Université Mohammed VI Polytechnique, dans le cadre de trois programmes principaux».