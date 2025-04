Ventures Adventure: apprendre à entreprendre à travers la gamification

L’Université Al Akhawayn à Ifrane inscrit Ventures Adventure dans la continuité de sa mission portée par le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat, visant à aider les étudiants à élargir leur regard sur le monde professionnel et à devenir acteurs de leur parcours. (Le360)

Depuis le 7 avril, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) accueille une nouvelle édition de son mois de l’entrepreneuriat, intitulée Ventures Adventure.

L’événement, qui se poursuivra jusqu’au 26 avril, accueille cette année des étudiants et enseignants de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès (USMBA), de l’université Moulay Ismaïl à Meknès et de l’université Mohammed VI Polytechnique à Ben Guerir (UM6P), indique un communiqué de l’AUI.

Al Akhawayn inscrit Ventures Adventure dans la continuité de sa mission portée par le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat (E+E), visant à aider les étudiants à élargir leur regard sur le monde professionnel et à devenir acteurs de leur parcours, poursuit le communiqué.

Qu’ils choisissent de lancer leur propre entreprise ou de progresser au sein d’une structure existante, les étudiants d’AUI sont encouragés à envisager l’entrepreneuriat non pas uniquement comme une voie professionnelle, mais avant tout comme une manière de penser, ajoute la même source, notant que l’objectif est de leur transmettre les outils pour innover, entreprendre et avancer avec confiance dans un marché en constante évolution.

«Il ne s’agit pas simplement de créer des startups, mais de forger un état d’esprit», a expliqué le président de l’UAI, Amine Bensaid, ajoutant vouloir que «les étudiants se sentent capables d’explorer plusieurs voies, qu’ils osent prendre des initiatives et qu’ils conservent cette énergie entrepreneuriale, quel que soit le chemin qu’ils empruntent. C’est ça, la différence AUI».

Au-delà du développement de l’esprit entrepreneurial, l’événement vise également à approfondir les collaborations entre l’AUI, les universités marocaines partenaires et les acteurs du monde professionnel, a noté la même source.

«L’ouverture de Ventures Adventure aux autres universités marque un tournant pour nous. C’est une opportunité précieuse de mutualiser les savoirs, les énergies et les ambitions», a souligné de son côté le directeur exécutif de l’entrepreneuriat à AUI, Nicolas Klotz, notant que «cela reflète notre conviction que l’entrepreneuriat n’est pas un parcours individuel, mais une aventure collective. Et grâce à cet événement, notre communauté s’élargit».

Ventures Adventure s’articule autour d’une compétition en trois étapes, désormais accessible à la fois en présentiel et en ligne afin de permettre la participation des universités partenaires. 100 projets de startups seront sélectionnés au départ, ramenés à 55 à l’issue de la deuxième phase, avant qu’un top 20 ne soit retenu pour la dernière étape. Ces finalistes concourront pour des prix divers qui accéléreront leur mise sur le marché.

Tout au long du processus, les porteurs de projets bénéficieront du soutien d’un écosystème dynamique. La première phase, dédiée à l’Idéation Rapide, sera encadrée par cinq coachs, dont des anciens d’AUI. Ensuite, lors du Speed Mentoring, 30 mentors issus d’incubateurs privés, d’organismes publics et d’entreprises partenaires, notamment Attijariwafa Bank, l’Agence de développement du digital, le CRI Fès-Meknès ou encore The Founder Institute, accompagneront les équipes pour affiner leur proposition de valeur, pour ne garder que les 20 projets finalistes, qui seront évalués par 12 business angels et investisseurs.

Les startups les plus prometteuses se verront attribuer des opportunités d’investissement, un capital de départ et un accès privilégié à des programmes de mentorat personnalisés, lors de la cérémonie des Angel Awards, prévue le 26 avril.

Selon la maturité de leur projet, les lauréats pourront également bénéficier d’un accompagnement à la création d’entreprise, d’accès à des clients et à des fournisseurs, ainsi que de ressources adaptées à leur secteur et à leurs besoins spécifiques, précise-t-on.

Au-delà de la compétition, cette édition se distingue par la richesse de ses activités parallèles, qui offrent aux participants des expériences concrètes et complémentaires pour développer leur fibre entrepreneuriale, notamment des ateliers «Innovative Games», des sessions «Train the Trainer», conçues par des lauréats d’AUI en partenariat avec le Center for Learning Technologies (CLT) de l’université, un atelier «No Code» pour l’e-commerce, ainsi qu’un jeu virtuel, l’Attijari Startup Game, qui offrira une expérience de simulation d’entreprise pour développer des compétences clés comme le travail d’équipe, la résolution de problèmes et la créativité.

Les participants auront également l’opportunité d’exposer leurs solutions à Marrakech lors du GITEX Africa, le plus grand salon tech du continent et prendront également part à une visite du SIAM à Meknès, pour rencontrer des acteurs innovants en agri-tech, agri-business et entrepreneuriat social, autour des enjeux de la gestion durable de l’eau.

Avec cette édition, l’Université Al Akhawayn affirme son engagement à relier formation académique et réalités de terrain, et à offrir à ses étudiants une immersion unique dans les écosystèmes d’innovation marocains et internationaux.