Coopération scientifique: Valérie Verdier, PDG de l’Institut français de recherche pour le développement, en visite au Maroc

Initiée dans les années 1960, la coopération fructueuse entre l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Maroc s’approfondit avec la visite prévue de Valérie Verdier, cherchant à renforcer les partenariats stratégiques et explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Du 16 au 20 février la présidente-directrice générale de l’IRD sera accompagnée de Philippe Charvis, directeur délégué à la science, pour une série de rencontres à Rabat, Marrakech et Ben Guérir.

Lundi 17 février, Valérie Verdier s’entretiendra avec Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, ainsi qu’avec les présidents de l’UM6P, Hicham El Habti et de l’UIR, Noureddine Mouaddib ou encore ceux de l’Université Mohammed-V de Rabat et Cadi Ayyad de Marrakech. Ces échanges visent à renouveler les accords-cadres de coopération existants, essentiels pour le développement de la recherche multidisciplinaire et l’innovation au Maroc.

Un temps fort de cette visite sera la participation de Valérie Verdier, le 18 février, à la cérémonie de lancement du programme international «Genrer les diagnostics éducatifs et professionnels au Maroc», coordonné par la Faculté des Sciences de l’Education de l’Université Mohammed-V de Rabat et l’IRD. Ce programme, soutenu financièrement par le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Rabat et par l’Agence universitaire de la francophonie, a pour objectif de promouvoir l’égalité des genres dans le domaine éducatif et professionnel. Une convention de partenariat scientifique sera signée lors de cet évènement.

L’établissement d’une représentation permanente de l’IRD au Maroc au début des années 2000 a favorisé une collaboration étroite avec les institutions locales, permettant ainsi d’aborder des thématiques variées telles que la démographie, l’économie, et l’océanographie. Cette coopération est encadrée par un accord intergouvernemental signé en 2008, régulièrement renouvelé, qui guide les actions conjointes en accord avec les Objectifs du développement durable (ODD) et les priorités du Maroc définies dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’ESRI (Pacte ESRI 2030).