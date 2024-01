Grandes écoles: l’UM6P vise l’international et pose ses valises en France

L’UM6P regarde à la fois vers l’Afrique et l’Europe. Inaugurée en 2017 au Maroc, dans trois campus –à Benguerir, à 80 km au nord de Marrakech, à Rabat et à Laâyoune– vient d’ouvrir son antenne européenne à Paris, indique le quotidien français Le Figaro, qui explique qu’en plus de former des ingénieurs et des cadres de haut niveau, sa spécificité est de développer un volet important de recherche, d’innovation et de soutien à l’entrepreneuriat.

L’UM6P a en effet pris le pari de former une nouvelle génération de talents qui construiront et dirigeront l’avenir de l’Afrique, tout en contribuant à répondre aux défis mondiaux. Dirigée par Fahd Benkirane, l’UM6P France se veut ainsi être un «pont» entre le Maroc et l’Afrique, mais aussi entre la France et l’Europe.

Elle proposera des formations exécutives et des accompagnements spécifiques pour les chercheurs et les entrepreneurs innovants intéressés par le développement du continent africain.

L’université, qui regroupe plusieurs écoles et instituts de recherche, et a conclu de nombreux partenariats avec des universités d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques, accueille actuellement 5.684 étudiants de plus de 20 nationalités, principalement issus de pays d’Afrique subsaharienne.

En France, l’UM6P a conclu des accords de collaboration avec notamment Polytechnique Paris, l’École des Ponts ParisTech, Mines Paris, HEC Paris, le CNRS, le CNAM, l’Institut des Études Politiques de Paris, l’Université Nice Sophia Antipolis, l’ENS Paris-Saclay…

Sept ans après son lancement au Maroc, l’UM6P se trouve aujourd’hui dans une stratégie de développement à l’international. Pour l’UM6P France, l’objectif est de pouvoir proposer des formations exécutives et des opportunités de recherche et d’entrepreneuriat aux jeunes professionnels et cadres dirigeants africains et européens intéressés par l’Afrique.

Dès cette année, l’UM6P France ouvrira le premier lab européano-africain de startups greentech (hydrogène, agritech...), cleantech et medtech (biotech...). Il s’agit d’un programme unique d’accompagnement de startups sur un an, dans les deux continents. Ce lab donnera la possibilité aux entrepreneurs de bénéficier, en complément d’un enseignement d’excellence et d’un accompagnement personnalisé, du réseau de l’UM6P, composé d’experts internationaux et d’investisseurs de l’Université (UM6P Ventures, Bidra Ventures, Innov-X), ainsi que des living labs d’expérimentation répartis sur les campus marocains de l’UM6P.