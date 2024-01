Enseignement supérieur: l’UM6P ouvre sa première antenne internationale à Paris

Dans un communiqué, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) indique qu’UM6P France «proposera des formations exécutives et des accompagnements spécifiques pour les chercheurs et les entrepreneurs innovants intéressés par le développement du continent africain». Elle annonce avoir déjà conclu en France des accords de collaboration avec notamment Polytechnique Paris, l’École de Ponts ParisTech, Mines Paris, HEC Paris, le CNRS, le CNAM, l’Institut des études politiques de Paris, l’Université Nice Sophia Antipolis et l’ENS Paris-Saclay.

L’établissement supérieur de Benguérir souligne que l’UM6P France ouvrira, dès cette année, le premier lab européano-africain de startups greentech (hydrogène, agritech), cleantech et medtech (biotech), un programme «unique» d’accompagnement de startups sur un an, sur les deux continents, «qui vise à donner la possibilité aux entrepreneurs de bénéficier, en complément d’un enseignement d’excellence et d’un accompagnement personnalisé, du réseau de l’UM6P composé d’experts internationaux et des investisseurs de l’université (UM6P Ventures, Bidra Ventures, Innov-X), ainsi que des living labs d’expérimentation répartis sur les campus marocains de l’UM6P.

«La création de l’UM6P France est une première étape d’un développement international progressif, afin de créer des ponts entre l’Afrique et le monde, en s’appuyant notamment sur les communautés internationales attachées au Maroc. Ces citoyens du monde seront nos points d’appui et nos ambassadeurs pour faire rayonner ce qui se fait de mieux en Afrique, et permettre de faire de l’UM6P une véritable plateforme du savoir au service de tous», a déclaré Hicham El Habti, président de l’UM6P, cité par le communiqué.