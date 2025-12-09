Soirée «Top sellers Maroc» à Casablanca: Royal Air Maroc rend hommage à ses partenaires agents de voyages

Lors de la soirée “Top sellers Maroc” à Casablanca où Royal Air Maroc a rendu hommage à ses partenaires agents de voyages.

Royal Air Maroc (RAM) a organisé, lundi soir à Casablanca, la cérémonie «Top sellers Maroc», événement «pré-CAN», rendant hommage à ses partenaires agents de voyages sous le signe de la performance, de l’énergie et de l’Afrique.

Ce rendez-vous, auquel ont pris part pas moins de 250 invités dont des directeurs et chefs d’agences de voyages de tout le réseau Casablanca, a été une occasion pour mettre en avant le rôle de RAM non seulement comme transporteur aérien, mais aussi comme acteur clé de l’unité africaine par le sport.

Il s’agit d’une avant-première de la CAN 2025, où RAM a récompensé ses champions commerciaux, tout en célébrant son rôle de transporteur officiel des champions africains du football.

Intervenant à cette occasion, la directrice du pôle Commercial de RAM, Ilham Kazzini, a affirmé que l’engagement de la compagnie nationale en tant que transporteur officiel de la Confédération africaine de football (CAF) dépasse le cadre d’un partenariat commercial pour devenir un levier stratégique de mobilité et d’intégration du continent.

Ilham Kazzini, directrice du pôle Commercial de Royal Air Maroc lors d'une prise de parole à la soirée “Top sellers Maroc”

Elle a également souligné que cet événement marque une «pré-CAN», mettant en lumière l’énergie et l’ambition de l’Afrique à travers un transporteur national qui accompagne les dynamiques sportives, économiques et humaines du continent. Ilham Kazzini indique que RAM «ne transporte pas seulement des passagers, mais des rêves, des victoires, de l’espoir et de la fierté africaine», rappelant que la compagnie joue un rôle clé dans la connexion des talents, de la jeunesse africaine et des marchés émergents.

Elle revient également sur les avancées majeures réalisées par la compagnie, dont l’acquisition de 20 nouveaux avions et l’expansion accélérée de son réseau, annonçant «une RAM à grande vitesse, en pleine transformation, et engagée sur la trajectoire de l’excellence».

«Chaque nouvelle route que nous ouvrons est un symbole de notre ambition et de l’extension du rôle du Maroc dans le ciel africain», a-t-elle fait savoir, citant des destinations stratégiques telles que Toronto, São Paulo, Pékin, Munich, Zurich, N’Djamena, Sal, Catane, Séville ou Naples.

Lire aussi : Vol Casablanca-Sao Paulo: la nouvelle ligne Sud-Sud de la RAM

Parmi ces routes aériennes, Kazzini a mis l’accent sur l’ouverture prochaine de la ligne Casablanca-Los Angeles, qui fera de Royal Air Maroc la première compagnie africaine à relier directement la côte Pacifique aux marchés du continent, une étape qu’elle a qualifiée de «preuve de l’ancrage mondial de la compagnie et de sa montée en puissance».

Quant aux perspectives, elle a noté que la dynamique actuelle s’inscrit dans un horizon élargi vers la Coupe du monde 2030, avec une flotte appelée à atteindre 130 avions et un renforcement du maillage au service de l’attractivité du Royaume.

S’adressant aux partenaires commerciaux présents à la cérémonie, elle les a qualifiés de «champions du ciel», estimant qu’ils jouent un rôle décisif dans le rayonnement de la compagnie.

Et de conclure: «Ce soir, nous célébrons une double victoire: celle de vos performances et celle d’une Royal Air Maroc en pleine ascension, portée par l’énergie africaine et inspirée par l’esprit de la CAN 2025».

Royal Air Maroc est le Partenaire global officiel de la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies Maroc 2025.

À travers l’accord conclu avec la CAF, la compagnie nationale renforce sa présence sur la scène continentale et mondiale, consolidant son rôle de passerelle stratégique entre l’Afrique et le reste du monde.