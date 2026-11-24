Le dossier de la raffinerie Samir continue de susciter des interrogations sur l’avenir de l’outil industriel de Mohammedia et les conditions de sa remise en exploitation. Interpellé sur le sujet, lundi 23 novembre, lors de la discussion détaillée du projet de loi de finances 2027 à la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers, Fouzi Lekjaa a tenu à clarifier la position du gouvernement.

«Nous n’avons jamais dit que nous allions fermer la Samir, ni que nous allions la faire fonctionner», a affirmé le ministre, rappelant que la raffinerie avait cessé son activité après avoir atteint une situation financière déficitaire et qu’elle se trouvait désormais en liquidation judiciaire.

Pour le ministre, la question ne peut être abordée indépendamment du passif accumulé par l’entreprise. L’administration des douanes réclame ainsi quelque 13 milliards de dirhams au titre des créances liées notamment au régime de l’admission temporaire dont bénéficiait la raffinerie pour importer les matières premières destinées au raffinage. À ces sommes s’ajoutent les engagements envers le secteur bancaire.

Le ministre a fixé un préalable à toute reprise de l’activité. Toute personne intéressée par la reprise de l’activité doit d’abord prendre en charge les dettes dues à l’État et au secteur bancaire, avant de présenter un projet de relance industrielle. «Qu’il vienne d’abord régler les sommes qui nous sont dues ainsi que celles dues au secteur bancaire», a insisté Fouzi Lekjaa.

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Au-delà de la question financière, le ministre estime que le redémarrage de la raffinerie doit être examiné à l’aune de sa compétitivité. La remise en marche des installations ne saurait constituer une fin en soi. Elle suppose de pouvoir acheter du pétrole brut à des conditions avantageuses, de disposer d’un outil industriel performant et d’une gestion suffisamment efficace pour commercialiser les produits raffinés à des prix compétitifs par rapport aux importations.

«Ouvrir la Samir ne signifie pas que nous avons trouvé du pétrole», a-t-il fait valoir, rappelant que le Maroc devrait continuer à importer du brut pour alimenter la raffinerie. L’enjeu est donc de déterminer si le raffinage local permettrait de produire du gasoil, de l’essence, du fuel ou encore du kérosène à des conditions plus avantageuses que celles offertes par les marchés internationaux.

Fouzi Lekjaa a également relativisé la portée d’une éventuelle reprise sur la sécurité d’approvisionnement du marché national. Selon les chiffres avancés par le ministre, la Samir couvrait, lorsqu’elle fonctionnait, environ un tiers des besoins du marché marocain. Même avec un retour à ses capacités antérieures, le Royaume resterait donc dépendant des importations pour satisfaire les deux tiers de sa consommation.

Autrement dit, la réouverture de la raffinerie ne mettrait pas fin au recours aux marchés extérieurs. Elle devrait être appréciée en fonction de sa contribution réelle à l’approvisionnement national et de sa capacité à produire à des coûts compétitifs.

Fouzi Lekjaa a également rappelé que l’arrêt de la raffinerie résultait de la situation de son propriétaire, et non d’une décision de l’État. Il a replacé le dossier dans le cadre plus général des risques liés à l’investissement, estimant que l’État n’a pas vocation à remettre systématiquement en activité toutes les entreprises ayant fait faillite.

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Les propos de Fouzi Lekjaa n’ont pas tardé à susciter une réaction du Front national pour la sauvegarde de la Samir. Son président, El Houcine El Yamani, a vivement contesté plusieurs éléments avancés par le ministre, l’accusant de présenter une lecture erronée du dossier.

Premier point de désaccord, les capacités de production. Contrairement aux chiffres avancés par le ministre, selon lesquels la raffinerie couvrait environ un tiers des besoins nationaux, El Yamani affirme que la Samir était en mesure de satisfaire jusqu’à 67% de la demande nationale en produits pétroliers raffinés, soit près des deux tiers.

Le responsable conteste également l’idée selon laquelle un éventuel repreneur devrait supporter le passif de l’entreprise. Selon son interprétation des dispositions du livre V du Code de commerce marocain, l’acquéreur des actifs de la Samir ne serait tenu que de payer le prix d’acquisition, sans avoir à reprendre les dettes et les sûretés grevant la société. Une lecture juridique qui s’oppose directement à la condition posée par Fouzi Lekjaa.

Sur les causes de la défaillance de la raffinerie, El Yamani impute principalement son effondrement aux conditions de sa privatisation et à l’insuffisance du contrôle exercé par les autorités concernées, notamment financières, sur le respect des engagements du processus de privatisation.

Le président du Front national pour la sauvegarde de la Samir revient enfin sur les créances douanières et fiscales. Il évoque un montant de 16,5 milliards de dirhams, établi selon lui par la justice, au titre notamment des créances de l’administration des douanes et des impôts indirects liées au crédit d’enlèvement. Il estime que le ministère de l’Économie et des Finances porte une responsabilité dans la constitution de ces créances, en s’interrogeant sur les garanties qui avaient été exigées pour accorder ces facilités.

En conclusion, El Yamani défend une autre issue pour le dossier, plaidant pour un transfert des actifs de la Samir à l’État, par compensation avec les dettes, éventuellement dans le cadre d’un partenariat avec un opérateur international spécialisé dans le négoce du pétrole et des produits pétroliers. À défaut d’une décision en ce sens, prévient-il, le Maroc risque de perdre définitivement cet outil industriel.