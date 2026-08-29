RN17 Jerada-Beni Mathar: 35 km réhabilités pour plus de 160 millions de dirhams

La route nationale n°17, reliant Jerada à Beni Mathar, l’un des axes routiers les plus importants de la région de l’Oriental et de la province de Jerada, a retrouvé sa vitalité après l’achèvement des travaux d’aménagement et de réhabilitation.

Ce projet, qui porte sur environ 35 kilomètres, doit permettre d’améliorer la qualité de la circulation et de renforcer les conditions de sécurité routière sur cet axe vital. Il répond ainsi aux attentes des usagers de la route, alors que l’état de ce tronçon constituait, pendant des années, une source de réelle souffrance, notamment pour les chauffeurs professionnels qui l’empruntaient régulièrement.

En effet, la dégradation de la chaussée causait des pannes récurrentes des véhicules, une usure des pneus et des différentes pièces métalliques, en plus des risques liés à la sécurité lors des déplacements.

Anwar Lmehyaoui, directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Jerada, a souligné que ce projet figure parmi les plus importants chantiers routiers de la province, compte tenu de l’importance stratégique de la route nationale n°17, qu’il qualifie d’artère vitale reliant Jerada et Beni Mathar.

Il a précisé que parvenir à la phase d’exploitation dans sa nouvelle configuration n’a pas été chose aisée. Le premier marché avait été lancé en 2020, mais les travaux n’avaient pas pu être achevés en raison de circonstances propres à l’entreprise chargée du chantier, ce qui a poussé le ministère de l’Équipement à résilier le contrat et à lancer un nouveau marché avec une autre société, qui est parvenue à terminer les travaux et à mettre le projet en service.

Anwar Lmehyaoui a par ailleurs révélé que le coût global du projet, en comptabilisant les deux marchés, a dépassé 160 millions de dirhams. Il a précisé que l’opération de réhabilitation a porté sur le renforcement et l’élargissement de la route, dont la largeur est passée de 7 à 9 mètres de chaussée revêtue, en plus du renforcement des ouvrages d’assainissement et des infrastructures hydrauliques, ainsi que du traitement des dégâts causés par les inondations qu’a connues la région, notamment à la suite des crues de 2024.

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Le responsable a ajouté que les travaux ont permis d’éliminer les points de coupure qui entravaient la circulation, ainsi que de traiter ce qu’il a qualifié de points noirs, sources de danger pour les usagers de la route, en particulier au niveau des tronçons et virages qui connaissaient des conditions de circulation difficiles.

Parmi les principaux acquis du projet figure également le renforcement des conditions de sécurité routière. Le directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Jerada a précisé que, depuis la fin des travaux, aucun accident de la route grave n’a été enregistré sur cet axe, en attendant l’achèvement du reste des équipements de signalisation et de protection, notamment la signalisation verticale et les dispositifs de protection au niveau des virages et des zones surélevées.

Soulagement des usagers

Les effets de cette transformation apparaissent clairement pour les chauffeurs professionnels, qui étaient les plus affectés par l’état antérieur de la route. Le chauffeur Ahmed, qui emprunte régulièrement cet axe dans le cadre de trajets hebdomadaires aller-retour entre Oujda et Ain Beni Mathar pour le transport de marchandises, a confirmé que la différence entre hier et aujourd’hui est désormais nettement perceptible.

Selon lui, là où la route provoquait autrefois des pannes récurrentes, l’usure des pneus et la détérioration des pièces mécaniques, elle offre aujourd’hui une chaussée plus sûre et de meilleure qualité. Son élargissement permet désormais aux chauffeurs de dépasser et de circuler dans des conditions bien plus confortables.

Ce soulagement ne se limite pas aux seuls chauffeurs professionnels, mais s’étend à l’ensemble des usagers de la route, qui ont trouvé dans ce projet une solution à un problème attendue depuis longtemps, d’autant que cet axe revêt une importance considérable dans la mobilité et le transport de marchandises.