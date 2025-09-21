RN17 Oujda-Aïn Bni Mathar: un chantier stratégique pour le développement de l’Oriental prend forme

Les travaux de mise à niveau de la route nationale n°17, reliant Oujda à Aïn Bni Mathar. (M.Chellay/Le360)

Les travaux d’aménagement de la route nationale n°17, reliant Oujda à Aïn Bni Mathar dans la province de Jerada, avancent à grands pas après plusieurs années de retard. Ce projet, attendu de longue date par les habitants et les usagers, devrait transformer la mobilité dans cette partie de l’Oriental.

Selon Abdelkader Taqi, chef de projet à la direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Oujda-Angad, plus de 60% des travaux sont déjà réalisés. L’ouvrage, qui s’étend sur 35 kilomètres, mobilise un budget de près de 109 millions de dirhams et devrait être achevé dans un délai total de neuf mois, dont cinq déjà consommés.

L’objectif est d’améliorer les infrastructures routières et garantir une circulation plus fluide, particulièrement sur les tronçons vulnérables aux interruptions hivernales. «La route souffrait régulièrement de coupures en raison des crues des oueds et des conditions climatiques difficiles. Le chantier vise à mettre fin à ces désagréments», explique Abdelkader Taqi. Plusieurs équipes interviennent sur place: assistance technique, contrôle qualité et topographie, afin de respecter les normes et les délais fixés.

Abdellah Bakkal, ingénieur en charge du suivi des travaux, souligne que la route a été élargie de 7 à 9 mètres, une extension qui contribuera à améliorer la sécurité des usagers et à réduire les risques d’accidents. Des ouvrages hydrauliques ont également été réalisés, notamment des ponts et des canalisations de drainage, permettant de sécuriser deux points noirs qui connaissaient régulièrement des interruptions lors des dernières pluies.

Un projet porteur pour Jerada

Du côté de l’entreprise chargée de l’exécution, Nabil Ghzili assure que le tronçon compris entre le point kilométrique 96,921 et le point kilométrique 131,921 mobilise d’importants moyens humains et logistiques. «Ce projet constitue un véritable levier de développement pour la province de Jerada, en facilitant la circulation des personnes et le transport des marchandises», affirme-t-il.

Sur le plan technique, les équipes appliquent des procédés spécifiques, tels que le traitement de la chaussée avec le matériau 0/40 GVN puis la mise en œuvre de la couche GMP2, conformément aux standards d’ingénierie routière.

Les responsables du chantier estiment que les travaux devraient être achevés dans quatre à cinq mois. À terme, la route nationale n°17 offrira de nouvelles perspectives de désenclavement pour les habitants, tout en contribuant au développement économique et social de la région.