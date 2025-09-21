Economie

RN17 Oujda-Aïn Bni Mathar: un chantier stratégique pour le développement de l’Oriental prend forme

Les travaux de mise à niveau de la route nationale n°17, reliant Oujda à Aïn Bni Mathar. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 21/09/2025 à 14h24

VidéoAttendu depuis des années, le chantier de modernisation de la route nationale n°17, reliant Oujda à Aïn Bni Mathar, avance à un rythme soutenu. Avec plus de 60% des travaux déjà réalisés et une livraison prévue d’ici quelques mois, ce projet de 109 millions de dirhams promet d’améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et de renforcer le développement de la province de Jerada.

Les travaux d’aménagement de la route nationale n°17, reliant Oujda à Aïn Bni Mathar dans la province de Jerada, avancent à grands pas après plusieurs années de retard. Ce projet, attendu de longue date par les habitants et les usagers, devrait transformer la mobilité dans cette partie de l’Oriental.

Selon Abdelkader Taqi, chef de projet à la direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Oujda-Angad, plus de 60% des travaux sont déjà réalisés. L’ouvrage, qui s’étend sur 35 kilomètres, mobilise un budget de près de 109 millions de dirhams et devrait être achevé dans un délai total de neuf mois, dont cinq déjà consommés.

L’objectif est d’améliorer les infrastructures routières et garantir une circulation plus fluide, particulièrement sur les tronçons vulnérables aux interruptions hivernales. «La route souffrait régulièrement de coupures en raison des crues des oueds et des conditions climatiques difficiles. Le chantier vise à mettre fin à ces désagréments», explique Abdelkader Taqi. Plusieurs équipes interviennent sur place: assistance technique, contrôle qualité et topographie, afin de respecter les normes et les délais fixés.

Lire aussi : Oujda se transforme: 260 millions de dirhams pour moderniser la ville

Abdellah Bakkal, ingénieur en charge du suivi des travaux, souligne que la route a été élargie de 7 à 9 mètres, une extension qui contribuera à améliorer la sécurité des usagers et à réduire les risques d’accidents. Des ouvrages hydrauliques ont également été réalisés, notamment des ponts et des canalisations de drainage, permettant de sécuriser deux points noirs qui connaissaient régulièrement des interruptions lors des dernières pluies.

Un projet porteur pour Jerada

Du côté de l’entreprise chargée de l’exécution, Nabil Ghzili assure que le tronçon compris entre le point kilométrique 96,921 et le point kilométrique 131,921 mobilise d’importants moyens humains et logistiques. «Ce projet constitue un véritable levier de développement pour la province de Jerada, en facilitant la circulation des personnes et le transport des marchandises», affirme-t-il.

Sur le plan technique, les équipes appliquent des procédés spécifiques, tels que le traitement de la chaussée avec le matériau 0/40 GVN puis la mise en œuvre de la couche GMP2, conformément aux standards d’ingénierie routière.

Les responsables du chantier estiment que les travaux devraient être achevés dans quatre à cinq mois. À terme, la route nationale n°17 offrira de nouvelles perspectives de désenclavement pour les habitants, tout en contribuant au développement économique et social de la région.

Par Mohammed Chellay
Le 21/09/2025 à 14h24
#Oriental#Infrastructure#Oujda

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Success stories à Oujda: l’INDH propulse l’entrepreneuriat des jeunes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rentrée scolaire 2025 à Oujda: un nouvel élan pour l’école en milieu rural

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Oujda se transforme: 260 millions de dirhams pour moderniser la ville

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Akdital renforce l’offre de soins dans l’Oriental avec trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

Articles les plus lus

1
De crainte d’une condamnation, l’Algérie refuse d’accompagner le Mali devant la Cour internationale de justice
2
Mohammedia: le boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah se prépare pour la Coupe d’Afrique des nations
3
L’aéroport d’Es-Smara se modernise en vue de son ouverture à l’aviation civile
4
Alger et Tripoli parrains du terrorisme dans le Sahara (1972-1973)
5
Après le retrait de Londres, Xlinks rebondit avec Sila Atlantik, un mégaprojet de câble électrique entre le Maroc et l’Allemagne
6
Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes
7
L’Algérie va-t-elle reconnaître Israël le 22 septembre? Chiche!
8
Pousser le régime à se raviser sur le Sahara: le vrai motif du voyage de Massad Boulos en Algérie
Revues de presse

Voir plus