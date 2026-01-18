Economie

Révolution routière dans le Sud: élargissement du tronçon d’EL Argoub et dédoublement de la RN1 à El Guerguerat

Travaux en cours sur la route nationale n°1 à Dakhla-Oued Ed-Dahab, jusqu’à la zone d’El Argoub, dans le cadre des projets menés par le ministère de l’Équipement et de l’Eau. (S.Bouaamoud/Le360)

VidéoPortée par une dynamique d’investissements sans précédent, la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab accélère sa mutation à la faveur de projets structurants touchant aux routes, aux infrastructures portuaires et à l’accès à l’eau potable. Inscrite dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et adossée aux orientations royales, cette montée en puissance vise à désenclaver les territoires, sécuriser les flux vers l’Afrique subsaharienne et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Une nouvelle étape qui consacre Dakhla comme pôle stratégique aux portes du continent.

Routes en cours d’élargissement, infrastructures portuaires renforcées et projets d’accès à l’eau potable… la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab confirme son entrée dans une nouvelle phase de développement structurant.

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud et conformément aux orientations royales, le ministère de l’Équipement et de l’Eau poursuit la réalisation de projets structurants à Dakhla-Oued Ed-Dahab. L’objectif est de renforcer les infrastructures de base, de faciliter les déplacements et d’accompagner le développement économique, tout en améliorant les conditions de vie des populations locales.

Plusieurs projets structurants ont déjà été réalisés, tandis que d’autres se poursuivent à différents stades d’avancement. À ce niveau, le ministère a achevé deux tronçons du projet d’élargissement et de renforcement de la route nationale n°1 jusqu’à la zone d’EL Argoub.

Les travaux ont porté sur un linéaire total de 40 kilomètres, pour un coût global dépassant 100 millions de dirhams. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement régional et s’intègre dans une stratégie plus large visant à consolider l’axe routier reliant Dakhla au poste frontalier d’El Guerguerat, un corridor essentiel pour les échanges commerciaux et le transport de marchandises vers l’Afrique subsaharienne.

Parallèlement, les travaux de dédoublement de la route nationale n°1 au niveau du passage frontalier d’El Guerguerat se poursuivent. Le taux d’avancement du projet est actuellement estimé à environ 10%. Inscrit dans le cadre de la convention de mise à niveau urbaine et de réhabilitation des infrastructures régionales, ce chantier mobilise un budget avoisinant 34,37 millions de dirhams. Il vise à améliorer la fluidité de la circulation, renforcer la sécurité routière et accompagner l’augmentation du trafic sur cet axe stratégique.

Lire aussi : Dakhla, l’ambition atlantique d’un hub économique et durable à l’horizon 2035

Ce chantier comprend également la consolidation de la chaussée avec une couche de base de 30 cm, une couche de fondation de 10 cm et une couche de roulement de 6 cm, ainsi que l’aménagement de parkings pour véhicules et bus, la signalisation horizontale et verticale et la mise en place d’un système de drainage des eaux pluviales.

Au-delà des infrastructures routières, les investissements se poursuivent également dans le domaine portuaire. Au port d’El Mhiriz, les travaux de réalisation de la digue de protection sableuse ont été achevés, tout comme les opérations de dragage et l’aménagement de la route d’accès au port.

Ces interventions ont pour objectif d’améliorer la sécurité et l’efficacité de cette infrastructure stratégique, essentielle au développement des activités de pêche et au renforcement du rôle logistique de la région. Le coût total de ces travaux s’élève à 150 millions de dirhams, financés intégralement par le budget du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Lire aussi : Dakhla: plus de 1,5 milliard de dirhams pour faire de la région un hub logistique stratégique

Dans la continuité de ces projets, la récente visite du ministre de l’Équipement et de l’Eau dans la région a été marquée par la signature d’une convention entre les différents partenaires concernés. Celle-ci porte sur le financement et la réalisation d’un projet de renforcement des infrastructures d’alimentation en eau potable au centre de Bir Gandouz.

Elle prévoit également le raccordement du village de pêche ainsi que du nouveau port d’El Mhiriz aux réseaux d’eau potable et d’électricité, afin d’accompagner le développement des centres émergents de la région.

En misant sur des infrastructures routières, portuaires et hydriques modernes, l’action publique vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations locales, à renforcer l’attractivité économique de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab et à soutenir une croissance territoriale équilibrée, marquant ainsi le tournant d’une région en pleine mutation.

