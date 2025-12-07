Dakhla: signature de trois conventions pour renforcer les infrastructures logistiques et commerciales de la région

Lors de la signature à Dakhla de trois conventions visant à renforcer les infrastructures logistiques et commerciales de la région.

La région de Dakhla–Oued Eddahab poursuit sa transformation en hub logistique majeur du continent africain. Samedi, trois conventions structurantes ont été signées dans la ville, marquant une nouvelle étape dans la stratégie nationale destinée à renforcer la compétitivité logistique du Maroc.

Signées en présence des ministres Abdelssamad Kayouh (Transport et Logistique) et Ryad Mezzour (Industrie et Commerce), ces conventions traduisent sur le terrain les ambitions du programme national des zones logistiques, qui prévoit l’aménagement de 750 hectares dédiés à la logistique d’ici 2028.

Parmi les projets phares annoncés figure la création d’une vaste zone d’activités économiques et logistiques à El Aargoub. S’étendant sur 20 hectares et dotée d’un investissement d’environ 134 millions de dirhams, cette zone accueillera une plateforme logistique intégrée, censée réduire les coûts de transport et de stockage pour les entreprises, tout en générant de nouveaux emplois pour la population locale. Elle s’inscrit dans la volonté du gouvernement de structurer davantage les flux économiques dans le sud du pays.

Guerguerat, un corridor stratégique en pleine mutation

À la frontière avec la Mauritanie, le poste de Guerguerat, principal point de passage terrestre entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, bénéficie lui aussi d’un coup d’accélérateur.La deuxième convention porte sur l’aménagement du premier tronçon du centre routier de Bir Gandouz. Objectif: améliorer la sécurité routière, fluidifier le trafic des poids lourds et offrir des conditions de travail dignes aux transporteurs qui empruntent quotidiennement ce corridor vital pour le commerce africain.

La troisième convention complète cet effort en lançant une zone dédiée au commerce et à la distribution à Guerguerat. Cette infrastructure ambitionne de devenir un point d’échanges structuré, doté d’espaces modernes pour les opérateurs et destiné à attirer investissements et entreprises.

Dans leurs interventions, les deux ministres ont souligné que ces projets s’inscrivent dans le prolongement de la vision royale appelée à faire de Dakhla un pôle économique africain de premier plan. Ils ont également souligné la complémentarité entre ces nouveaux équipements et d’autres chantiers structurants, notamment le gigantesque port de Dakhla Atlantique, en cours de réalisation, appelé à changer l’échelle des échanges entre le Maroc, l’Afrique et les marchés internationaux.

Les provinces du Sud connaissent, selon les responsables présents, une dynamique économique exceptionnelle depuis le lancement en 2015 du nouveau modèle de développement dédié à cette région. Les projets signés samedi visent à renforcer cette trajectoire ascendante, en dotant le territoire d’un réseau logistique cohérent et efficace.