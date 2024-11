Résultats du recensement de la population au Maroc: ce qu’il faut retenir

Un accroissement démographique en baisse

Selon les résultats du RGPH de 2024, la population légale du Royaume a atteint 36.828.330 habitants au 1er septembre 2024, dont 36.680.178 Marocains et 148.152 étrangers. Par rapport au recensement de 2014, l’effectif de la population a enregistré un accroissement absolu de 2.980.088 habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 0,85% au cours de cette période, contre 1,25% entre 2004 et 2014. Le nombre d’étrangers résidant dans le Royaume a augmenté de 61.946 entre 2014 et 2024, soit une augmentation annuelle de 5,6%.

En milieu urbain, la population a atteint 23.110.108 habitants, avec une augmentation de 2.677.669 entre 2014 et 2024, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,24%. En milieu rural, la population a atteint 13.718.222 habitants, soit une augmentation de 302.419 par rapport au recensement de 2014 et un taux d’accroissement annuel moyen de 0,22%.

Depuis 1960, la population du Maroc a plus que triplée et s’est renforcée ainsi, de plus de 25 millions habitants en 2024, bien que l’accroissement démographique observé le long de cette période est en diminution continue. Le taux d’accroissement moyen est passé ainsi, de 2,6% entre 1960 et 1982 à 1,25% entre 2004 et 2014 et a atteint 0,85% entre 2014 et 2024.

Cette dynamique démographique est portée principalement par le milieu urbain. La population urbaine qui s’élevait à environ 3,4 millions en 1960 est passée à 23,1 millions habitants en 2024, soit 19,7 millions de plus qu’en 1960 et un accroissement au rythme de 3,04% par an. En milieu rural, la population est passée de 8,2 millions à 13,7 millions, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,8% au cours de la même période.

Cinq régions regroupent plus de 70% de la population nationale

Cinq régions abritent 71,2% de la population nationale. La région de Casablanca-Settat vient en tête avec 7 millions et 689 mille habitants et un poids de 20,9%, suivie de la région de Rabat-Salé-Kenitra avec 5 millions et 133 mille habitants, puis la région de Marrakech-Safi avec 4 millions et 892 mille habitants, la région de Fès-Meknès avec 4 millions et 468 mille habitants, et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 4 millions et 30 mille habitants. Le reste de la population est réparti entre les autres régions du Royaume, allant de 3 millions et 20 mille habitants dans la région de Souss-Massa à 220 mille habitants dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab.

La dynamique démographique observée entre 2014 et 2024 est portée principalement par les régions de l’axe Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, d’une part, et par les régions de Marrakech-Safi et Souss-Massa, d’autre part. La contribution de ces régions à la croissance globale de l’effectif de la population entre 2014 et 2024 est de 86,2%, avec des taux d’accroissement démographique variant entre 0,79% dans la région de Marrakech-Safi et 1,26% dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

L’urbanisation continue de croître avec des disparités régionales marquées

Le taux d’urbanisation a atteint 62,8% en 2024 contre 60,4% en 2014. Ce taux est plus important dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra (92,4%), Dakhla-Oued Ed-Dahab (80,4%), Casablanca-Settat (73,3%) et Rabat-Salé-Kenitra (70,7%). Les plus faibles taux sont enregistrés dans les régions de Marrakech Safi (46,0%) et Drâa-Tafilalet (36,7%).

Sept grandes villes accueillent près de 40% de la population urbaine

Sept grandes villes concentrent 37,8% de la population urbaine du Royaume, répartie respectivement avec 3 millions et 236 mille habitants à Casablanca, suivie par Tanger avec un million et 275 mille, Fès avec un million et 183 mille, Marrakech avec un million et 15 mille, Salé avec 945 mille, Meknès avec 562 mille et Rabat avec 516 mille.

Augmentation du nombre de ménages avec une réduction de leur taille moyenne

Le nombre de ménages au Maroc s’élève à 9.275.038, répartis entre 6.173.930 ménages en milieu urbain et 3.101.108 en milieu rural. Depuis 2014, ce chiffre a augmenté de 1.961.232, soit un taux annuel moyen de 2,4%. En milieu urbain, l’augmentation est de 1.366.187 ménages (2,5% par an) et en milieu rural, de 595.045 (2,2% par an).

Ainsi, la taille moyenne des ménages a diminué, passant de 4,6 à 3,9 personnes entre 2014 et 2024 à l’échelle nationale, de 4,2 à 3,7 personnes en milieu urbain, et de 5,3 à 4,4 en milieu rural.