Officiel. Le Maroc compte 36,82 millions d’habitants

Lors du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de septembre 2024, à Khémisset.

Au premier septembre 2024, le Royaume comptait exactement 36.828.330 habitants, soit une augmentation de 2.980.088 habitants depuis le recensement de 2014, où la population s’établissait alors à 33.848.242. C’est ce qui ressort de la note de présentation du projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, relatif à l’approbation des chiffres fixant le nombre de la population légale du Maroc qui vient d’être approuvé par le Conseil du gouvernement.

L’augmentation du nombre d’habitants est également corrélée à une hausse du nombre de foyers. D’après le même document, le nombre total de ménages s’établit aujourd’hui à 9.275.038, en progression de 1.961.232 ménages par rapport aux 7.313.806 foyers dénombrés en 2014, soit une hausse de 26,82%.

En parallèle, le nombre d’étrangers résidant sur le territoire marocain a atteint 148.152 personnes, contre 86.206 en 2014. Cela représente une augmentation de 61.946 individus, ce qui se traduit par une progression de 71,86%.

Pour rappel, la collecte des données du RGPH 2024, pour lequel un budget de 1,46 milliard de dirhams (MMDH) a été alloué, s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2024, au lieu de 20 jours lors des recensements précédents. Elle a concerné 37.109 districts de recensement, répartis entre 25.167 en milieu urbain et 11.942 en milieu rural, ainsi que 10.958 secteurs de contrôle et 935 zones de supervision.

Pour mener à bien ce recensement, 40.883 enquêteurs, 11.904 contrôleurs et 1.071 superviseurs communaux ont été mobilisés. Le Haut-Commissariat au plan, en charge de l’opération, a acquis 55.000 tablettes électroniques, cofinancées par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui les récupérera dès la fin des travaux de terrain du recensement, et ce, dans le cadre de la promotion du projet de l’école numérique.