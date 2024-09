Laâyoune: forte mobilisation pour le bon déroulement de l’opération de recensement

À l’échelle de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, quelque 709 personnes sont engagées dans cette opération qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, a indiqué Bachir Zaaouati, directeur régional du Haut Commissariat au plan (HCP), dans une déclaration pour Le360. Il s’agit de 543 enquêteurs, 150 contrôleurs et 16 superviseurs communaux, en plus des équipes administratives et des agents d’autorité dans les milieux urbain et rural, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que d’importants moyens matériels et logistiques, dont une soixantaine de véhicules, ont été mobilisés pour faciliter le déplacement des équipes engagées dans le cadre de cette échéance nationale.

Par ailleurs, les citoyens interviewés par Le360 se sont dits conscients du caractère stratégique de ce recensement et de l’importance de l’engagement de tout un chacun en faveur de sa réussite.

Initiative à portée stratégique pour le pays, le RGPH 2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat. L’opération, qui s’appuie sur un double questionnaire afin de collecter les données auprès des ménages, connaît la mobilisation d’importantes ressources humaines avec 55.000 agents, entre enquêteurs, contrôleurs et superviseurs.