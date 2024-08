Comment les équipes d’Oujda se préparent au démarrage du Recensement général de la population et de l’habitat

Des membres de l'équipe du Recensement général de la population et de l'habitat à Oujda. (M.Chellay/Le360)

À J-1 du lancement des opérations du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), les équipes dédiées dans la ville d’Oujda effectuent des simulations de dernière minute pour vérifier que les itinéraires sont optimisés et que toutes les zones, même les plus éloignées, seront bien couvertes par les agents recenseurs.

Et la phase de reconnaissance du terrain constitue une étape cruciale dans le processus global, comme l’explique Tarik Dabia, superviseur pour la région. «Les équipes se rendent sur place pour explorer et se familiariser avec les zones qu’elles auront à couvrir lors de la collecte des données. Cela leur permet de mieux comprendre les spécificités de leur zone d’intervention, d’identifier les éventuels obstacles logistiques, et de planifier plus efficacement leur travail pour s’assurer que chaque ménage sera correctement recensé», fait-il savoir.

Pour faciliter cette mission, les équipes s’appuient sur des cartes détaillées, fournies par le Haut-Commissariat au plan, des outils essentiels dans la planification et l’exécution de l’opération de recensement. «Grâce à ces documents, les agents recenseurs peuvent naviguer avec plus de confiance sur le terrain, ce qui améliore considérablement l’efficacité et la précision du processus», confirme Azeddine Aberkane, lui-même agent recenseur.

La collecte des données du RGPH 2024, pour lequel un budget de 1,46 milliard de dirhams (MMDH) a été alloué, s’étalera sur 30 jours, du 1er au 30 septembre 2024, au lieu de 20 jours lors des recensements précédents. Elle concernera 37.109 districts de recensement, répartis entre 25.167 en milieu urbain et 11.942 en milieu rural, ainsi que 10.958 secteurs de contrôle et 935 zones de supervision.

Pour mener à bien ce recensement, 40.883 enquêteurs, 11.904 contrôleurs et 1.071 superviseurs communaux ont été mobilisés. Le HCP a acquis 55.000 tablettes électroniques, cofinancées par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui les récupérera dès la fin des travaux de terrain du recensement, et ce, dans le cadre de la promotion du projet de l’école numérique.