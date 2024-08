Coup d’envoi le 1er septembre: voici combien coûtera le Recensement général de la population

Cette enveloppe représente 67% de l’ensemble du budget total qui a été alloué au Haut-Commissariat au plan (HCP) durant 2022-2025. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 29 août 2024 à Rabat, le HCP a indiqué que ce budget total durant cette période est estimé à 1,460 milliard de dirhams dont 970 millions de dirhams pour les indemnités (soit 67% du budget) et 200 millions de dirhams pour l’achat des moyens techniques (tablettes) et de l’acquisition de la logistique.

À cette occasion, le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi a appelé, en citant le roi Mohammed VI, les Marocains à la mobilisation générale, dès le 1er septembre, pour la réussite de ce recensement qui se veut être «une opération nationale, souveraine et d’une identité marocaine».

«Nous voulons un recensement typiquement marocain, ni de type américain ni autre. C’est un recensement apolitique, qui n’est ni de la droite ni de la gauche, ni non plus celui d’un gouvernement quelconque», a souligné le chef du HCP lors de la conférence de presse.

L’effectif total des agents a été fixé à 50.000 éléments répartis sur un total de 38.000 districts. Ces agents doivent recueillir les informations d’ordre général liées essentiellement «à l’accès de l’individu à l’école, à la santé et la couverture sociale, à l’eau, à l’électricité, puis l’individu sera interrogé sur son niveau d’instruction, sur son emploi».

Il s’agit de prélèvement d’indications d’ordre général pour mieux comprendre comment le Maroc «s’adapte à la réalisation des objectifs du développement durable préconisé par l’ONU», selon Ahmed Lahlimi. Les informations recueillies, a-t-il affirmé, sont «strictement confidentielles». La Commission centrale du HCP disposera seule de ces indications.

«L’individu ne sera pas interrogé sur son salaire, ni son compte bancaire et ne livrera pas sa CIN», rappelle Lahlimi. Tout comme «la personne ne sera pas interrogée sur ses croyances religieuses ni sur les libertés individuelles», a ajouté le Haut-Commissaire au plan.

Le chef du HCP a évoqué le haut niveau de formation et de préparation des 50.000 agents recenseurs. Ces derniers se composent de 60% d’étudiants, certains ayant de hauts diplômes, de 32% d’enseignants et de 5% de fonctionnaires. Parmi les agents recenseurs, 37% sont des femmes tandis que 37% des agents sont des jeunes. Le recensement, a-t-il dit, par ailleurs, va toucher «tous les Marocains résidant au Maroc, dans les villes, les campagnes, les zones industrielles, les hôpitaux, les prisons, les nomades et les sédentaires».

Il a poursuivi en indiquant que les agents ont été «minutieusement choisis et sélectionnés selon plusieurs critères», en réponse à Abdelilah Benkirane (le chef du PJD qui a maladroitement accusé le HCP de mal gérer le casting des agents). Les agents seront dotés «d’une carte de localisation et d’un tracé du parcours pour mener à bien leur mission».

Enfin, le Haut-Commissaire au plan a adressé ses vifs remerciements au ministère de l’Intérieur, à la presse, aux walis et gouverneurs et aux cadres du HCP, aux autres départements ministériels ainsi qu’aux ONG et aux agences internationales spécialisées de l’ONU pour leur soutien et leur contribution à la réussite de la préparation de ce recensement général, le 7ème du genre.