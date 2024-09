Recensement général: voici le genre de questions que vont poser les enquêteurs aux ménages

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) adopte, dans sa 7ème édition qui a démarré le 1er septembre, une nouvelle méthodologique à même de fournir les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. L’opération couvre le plus grand nombre possible de données, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 2 septembre. .

Ainsi, explique le quotidien, lors de ce RGPH, un double questionnaire sera utilisé afin de collecter les données auprès des ménages. Le premier questionnaire est court et comprend des questions liées aux structures démographiques, des données sur les liens de parenté avec le chef de famille, le sexe et la nationalité, ainsi que l’enregistrement sur le registre de l’Etat civil, la date et le lieu de naissance, entre autres.

Il comprend également des données liées aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité. Dans ce même questionnaire, l’enquêteur posera des questions sur le degré de proximité de certains services sociaux, l’école, le collège, le centre de santé, pour se faire une idée de l’accessibilité de ces services.

Le second questionnaire, plus long et plus détaillé, comprend, en plus de ce qui précède, des questions sur de nouveaux sujets, notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement. Ce questionnaire est adressé à un échantillon de 20% des ménages. L’enquêteur va poser des questions sur la couverture médicale, le niveau scolaire, la nature des établissements de l’enseignement fréquentés, privés ou publics, les diplômes obtenus, ainsi que des questions sur l’utilisation des nouvelles technologies et la disponibilité d’internet, d’un ordinateur ou de téléphones.

Le questionnaire long, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, comporte également des questions sur la nature de l’activité professionnelle et la principale activité de l’établissement employeur du chef du ménage questionné. Ce dernier aura également à répondre à des questions sur la nature du logement qu’il occupe, le nombre de pièces occupées, la possession et le mode d’utilisation des équipements domestiques, le raccordement au réseau électrique et de l’eau potable, l’utilisation des énergies renouvelables…

D’après le quotidien, le RGPH de cette année permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans abri, mais aussi les immigrés installés au Maroc et les bénéficiaires de l’asile.

Par ailleurs, souligne le quotidien, le budget du RGPH 2024 est estimé à 1,46 milliard de dirhams, réparti sur la rémunération des participants (67%), les moyens matériels et logistiques (20%) et les moyens technologiques (13%). Les moyens matériels et logistiques mobilisés pour réaliser le recensement comprennent 55.000 fournitures de recensement (tablettes, cartables, badges, ...), 350 centres de formation et de stockage, 90 centres de stockage de fournitures et 7.000 véhicules et chauffeurs.