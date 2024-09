Recensement général de la population: le coup d’envoi dans le Nord comme si vous y étiez

Une enseignante participant au recensement général de la population et de l’habitat à Tanger. (S.Kadry/Le360)

C’est parti pour le Recensement général de la population et de l’habitat dans le nord du pays. La phase opérationnelle a été lancée dimanche matin 1er septembre 2024 dans les différentes provinces et préfectures de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, où des équipes spécialisées se rendent dans les foyers des villes, villages et zones reculées, pour collecter des données directement auprès de la population.

Il s’agit notamment du nombre et types d’habitations, des conditions de vie, répartition de la population par sexe et tranche d’âge, ainsi que des informations sur les services de base disponibles dans les foyers, tels que l’eau, l’électricité et l’assainissement.

Les agents de terrain, hommes et femmes participant à ce recensement mènent, dans des conditions normales, cette opération, comme en témoigne Malak de l’équipe du recencement, interrogée par Le360. «Le début de l’opération s’est bien passé pour moi. Les habitants sont bien informés sur la manière dont le recensement doit se dérouler», indique-t-elle.

Démarrage du recensement général de la population à Tanger.

Même son de cloche du côté de Zayneb Baraka, superviseur provincial du processus de recensement général de la population dans le Nord. «Les agents participant à ce recensement ont été bien accueillis par les habitants qui leur ont fourni les données nécessaires», note-t-elle.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, environ 6.133 agents de terrain ont été mobilisés à cet effet, selon les chiffres du Haut-Commissariat régional au plan de la région nord, qui a mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour bien remplir leur mission.