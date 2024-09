Jerada: voici comment se déroule l’opération de recensement dans les villages de l’Oriental

Pour mieux comprendre le déroulement du recensement en milieu rural, Le360 a accompagné une des équipes d’enquêteurs sur le terrain, dans un douar de la commune rurale de Sidi Boubker, relevant de la province de Jerada. Sur place, Dounia Ramssoussi, agent recenseur, partage son expérience. «Les difficultés rencontrées en milieu rural sont principalement liées au transport, mais heureusement, tout a été mis à notre disposition. Les routes sont dégagées jusqu’aux habitations et nous n’avons rencontré aucun problème», déclare-t-elle. «Concernant les habitants, il n’y a pas eu d’objections, les gens en milieu rural sont très coopératifs», explique Dounia.

Selon la Direction régionale du Haut-Commissariat au plan de l’Oriental, 157 personnes ont été mobilisées dans la province de Jerada, dont 113 enquêteurs, 40 observateurs et 4 superviseurs communaux. Chaque équipe sillonne les chemins de terre, tablette à la main, avec la ferme intention de ne laisser personne de côté.

Les enquêteurs ne perçoivent pas de grande différence dans le déroulement du recensement entre le milieu rural et le milieu urbain. «Dans la province de Jerada, seuls les habitants des communes de Jerada et d’Aïn Beni Mathar ont été soumis à la version courte du formulaire. Les questions peuvent porter sur la source d’approvisionnement en eau potable, l’état des routes et la distance entre les services publics et les habitations», explique Abdellah Ouhammou, superviseur communal à Jerada.

Malgré les pentes et les chemins caillouteux, le recensement avance à bonne allure. «Cela s’explique par la coopération et l’engagement des habitants dans le processus et par les efforts considérables fournis par tous les intervenants mobilisés pour réaliser le recensement. Nous ne pouvons oublier les moyens déployés par les autorités locales pour aider cette équipe à accomplir son travail dans les meilleures conditions», souligne El Houssine Lazaro, directeur régional du HCP de l’Oriental.

Grâce à une logistique bien coordonnée et à la participation active des citoyens, le recensement 2024 à Jerada avance sereinement, contribuant à une meilleure connaissance des besoins et des réalités de cette région rurale.