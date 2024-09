Bon déroulement du Recensement général de la population trois jours après son lancement

Deux facteurs ont joué un rôle déterminant dans le bon déroulement de cette 7ème édition du Recensement général de la population: d’une part, une campagne de sensibilisation efficace, notamment à travers les médias, qui a souligné l’importance de cette consultation; d’autre part, le civisme exemplaire des familles, qui ont grandement contribué au succès de cette opération. Celle-ci mobilise près de 55.000 agents répartis à travers environ 38.000 districts sur l’ensemble du territoire national.

Pour la première fois, le recensement fait appel aux nouvelles technologies, en remplaçant les formulaires papier par des tablettes électroniques. Mardi, Le360 s’est rendu à Hay El Fath, un grand quartier de Rabat, où Hasna El Cheikh Alaoui, cheffe des agents recenseurs, s’est déclarée satisfaite du bon déroulement de l’opération. Elle a expliqué disposer de deux types de formulaires: un long et un court.

Le formulaire long est destiné aux communes de moins de 2.000 familles, ainsi qu’à 20% des communes comptant plus de 2.000 familles. Il inclut des questions sur la migration, la couverture médicale, l’environnement, l’usage des technologies modernes et les énergies renouvelables. Le formulaire court, quant à lui, porte principalement sur des informations démographiques telles que le nombre et le genre des habitants, le type de logement, l’accès à l’eau et à l’électricité, ainsi que la mobilité.

Mohamed Hamadi, un habitant recensé, a témoigné de la fluidité de l’opération, soulignant l’amabilité des agents qui ont rendu le processus plus simple. «L’amabilité des agents a permis de faciliter la tâche de l’opération», a-t-il dit. Il ajoute avoir été surtout interrogé sur des sujets sociaux comme le logement et les enfants.

De son côté, Abdelali Laghlimi, superviseur de l’opération et chercheur dans le domaine du recensement, a relevé quelques difficultés mineures, telles que l’absence d’occupants dans certains foyers ou la résidence temporaire de certains habitants. Il a également lancé un appel aux citoyens, les exhortant à participer activement à cette initiative, qu’il a qualifiée de «devoir national».