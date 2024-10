Recensement: «Aujourd’hui, le Maroc dispose d’une cartographie économique et humaine, exhaustive et géolocalisée», selon Ahmed Lahlimi

Lors d’une conférence de presse, tenue dans l’après-midi du 3 octobre à Rabat, Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au plan, a évoqué les rares incidents qui ont émaillé l’opération. Des incidents qui ne remettent en cause ni les fondements, ni la finalité et encore moins les objectifs du recensement de la population.

Il a indiqué que 3.443 ménages, soit seulement 0,0429% du total des foyers, ont refusé carrément de se soumettre au jeu des questions des enquêteurs. Ces personnes risquent des amendes. Ahmed Lahlimi n’a pas tari d’éloges sur le déroulement du RGP dont il a, à maintes fois, souligné la réussite. «90% des objectifs ont d’ores et déjà été atteints lors des 15 premiers jours du recensement», a indiqué le Haut-Commissaire au plan.

Ce dernier a ajouté que malheureusement il y a eu des incidents, somme toute normaux dans de pareils évènements de grande envergure. Ainsi, il a regretté la mort accidentelle d’un superviseur lors de l’accomplissement de la prière de vendredi. Un autre agent, opérant dans le Haouz, a perdu son enfant. Dans son récit, le Haut-Commissaire a chiffré à 149 le nombre des incidents dont 42 agressions physiques, y compris celui dont a été victime une femme. D’autre part, il a précisé que 200 ressortissants étrangers, des diplomates pour la plupart, ont refusé de participer au recensement, en s’abstenant de répondre aux questions qui leur étaient posées.

Lire aussi : Voici comment se déroule le recensement général de la population dans le monde rural

Le budget total consacré à cette 7ème édition du RGP est d’environ 1,5 milliard de dirhams réservés notamment aux dépenses liées à la logistique, à la formation des 55.000 agents, à la cartographie, aux indemnités que les recenseurs ont déjà commencé à percevoir. «Le digital nous a grandement aidés», a-t-il dit en précisant que le Maroc s’est maintenant doté «d’une cartographie économique et humaine, exhaustive et géolocalisée», en vue des échéances de 2030 et 2036.

Ahmed Lahlimi a insisté sur le caractère confidentiel des informations recueillies par ses équipes. «Nous allons procéder dans une 2ème étape à l’examen des données avant de procéder, les semaines à venir, aux conclusions». Enfin, le président du HCP a affirmé que toutes les tablettes ayant servi à l’opération ont été récupérées et seront remises au ministère de l’Éducation nationale.