Ralentissement de l’inflation à 1,2% au premier trimestre, selon le HCP

Constaté depuis le début de l’année 2024, le ralentissement de la hausse des prix s’est poursuivi au premier trimestre de l’année en cours. L’indice des prix à la consommation (IPC), tel que publié par le Haut-Commissariat au plan (HCP) a en effet reculé à 1,2% à fin mars 2024, contre des taux de 1,3% à fin février, de 2,3% à fin janvier, et surtout de 6,1% pour l’ensemble de l’année 2023.

Par ailleurs, selon Bank Al-Maghrib, l’inflation devrait poursuivre son ralentissement pour s’établir à 2,2% en 2024. Sa composante sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, devrait osciller autour de 2,3%, estime la Banque centrale.

Le ralentissement observé de l’IPC à fin mars dernier est dû notamment à la baisse des prix des produits non alimentaires (0,9%), alors que ceux des produits alimentaires ont affiché une hausse de 1,6%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,1% pour la rubrique santé à une augmentation de 3,8% pour les prix des prestations des restaurants et hôtels. On note également une baisse des prix pour la communication (-0,2%) et la catégorie loisirs et culture (-0,7%).

Par ville, la hausse la plus importante de l’IPC a été enregistrée à Laâyoune (4%), alors qu’à Settat, à l’autre bout du spectre, l’indice a connu une baisse de 0,1%.

Sur un rythme mensuel, l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars dernier, un accroissement de 0,7% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Pour ce qui est de l’indicateur d’inflation sous-jacente, elle a connu au cours du mois de mars une hausse de 0,3% par rapport au mois de février 2024, et de 2,4% par rapport au mois de mars 2023, note le HCP.