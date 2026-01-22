Economie

Rabat accueille la 3ème édition du Sportech Summit by MDJS

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Le Sportech Summit par MDJS réaffirme son rôle de catalyseur pour l’entrepreneuriat sportif au Maroc en réunissant les acteurs clés de l’innovation et de l’investissement. Entre débats stratégiques et lancement de nouveaux programmes d’accélération, cette troisième édition consolide l’ambition du Royaume de s’imposer comme le hub incontournable de la sportech à l’échelle régionale.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 22/01/2026 à 17h12

Comme à chacune de ses éditions, le Sportech Summit by MDJS a réuni entrepreneurs, investisseurs, entreprises, médias et partenaires institutionnels autour d’un objectif commun: stimuler l’innovation sportive, encourager l’investissement et accompagner l’émergence de startups de la sportech à fort potentiel.

Dans la continuité de cette dynamique, sous l’égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Accelab a organisé la troisième édition de ce sommet le mercredi 21 janvier 2026 à l’Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques de Rabat.

Lire aussi : Voici le vainqueur du tournoi MDJS e-sport

Fidèle à sa tradition, l’événement a marqué le lancement officiel de la nouvelle cohorte du programme d’accélération Stadium by MDJS, dédié aux jeunes pousses du secteur. La journée a été rythmée par l’allocution d’Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, ainsi que par la tenue d’un panel d’experts intitulé «Des stades aux pixels: comment les méga-événements inspirent la sportech africaine?»

Cette table ronde a abordé les principaux enjeux liés à l’innovation et à l’investissement sportifs, avant la présentation des startups sélectionnées pour intégrer le programme Stadium devant un public qualifié de près de 300 participants.

Lire aussi : Sport/Technologie: la MDJS au service des startups marocaines en partenariat avec Accelab

Le programme a également donné lieu à la remise du trophée e-sport by APSEM aux gagnants du tournoi d’e-football organisé en ligne plusieurs semaines avant l’événement. La journée s’est clôturée par une session de networking, conçue comme un espace privilégié pour favoriser les échanges, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles synergies.

Acteur central de l’innovation et de l’entrepreneuriat, Accelab a réaffirmé sa mission d’incubateur et accélérateur marocain dédié au sport et au tourisme. Basé à Rabat, cet organisme mobilise experts, partenaires institutionnels et investisseurs pour soutenir les entrepreneurs, contribuant ainsi à la structuration des projets, à la levée de fonds et à l’essor de l’écosystème entrepreneurial national.

Lire aussi : Cinq startups marocaines se distinguent au Sports Tech Nation 2024 à Munich

Le Sportech Summit by MDJS se positionne ainsi comme un forum incontournable réunissant les univers du sport, de l’innovation et de l’investissement. Son ambition demeure de formuler des recommandations concrètes en faveur du développement de la sportech et de renforcer le positionnement du Maroc comme hub régional de l’innovation sportive. Il convient de noter que le programme Stadium by MDJS compte déjà à son actif trois levées de fonds comprises entre 2 et 5 millions de dirhams.

#Rabat#innovation#MDJS#Investissement#e-sport#Startups

Politique

Economie

