Province de Taounate: voici où en sont les travaux de construction du barrage Ratba

Les travaux de construction du barrage Ratba, situé dans la province de Taounate, d’une capacité estimée à plus d’un milliard de mètres cubes (m3), en sont à un taux de réalisation de 26%, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Une fois livrée, à la fin de l’année 2018, cette infrastructure hydrique sera le deuxième plus grand barrage de la province de Taounate (après celui d’Al Wahda) et le sixième à l’échelle nationale.

Fruit d’un investissement de 4 milliards de dirhams, et avec des apports annuels estimés à 351 millions de m3, l’ouvrage a pour objectif de garantir l’approvisionnement des les zones voisines en eau potable, répondant ainsi à un besoin crucial en matière de ressources hydriques, mais aussi de fournir de l’eau pour irriguer près de 4.900 hectares de terres agricoles.

La réalisation de ce barrage représente aussi un levier économique significatif pour la région, avec la création de près de 360.000 journées de travail tout au long de la phase de construction. De plus, le projet devrait dynamiser l’économie agricole en permettant une augmentation et une diversification des productions, et par ricochet améliorer les revenus des agriculteurs.

L’entrée en service du barrage Ratba créera également un cadre favorable pour le développement du tourisme écologique, avec comme principal atout naturel le lac du barrage. Une nouvelle activité qui pourrait attirer des visiteurs, générer des revenus supplémentaires pour la région et contribuer à la préservation de son environnement naturel.