Province de Guercif: le chantier du barrage Targa Ou Madi à un taux de réalisation de 52%

Lancé en 2015, avec un budget de 1,45 milliard de dirhams, le chantier du barrage Targa Ou Madi avance à un rythme soutenu. Les travaux de construction du barrage, situé à quelque 75 kilomètres de Guercif, et doté d’une capacité estimée à 287 millions de mètres cubes, suivent leur cours selon l’échéancier prévu, afin que l’infrastructure soit prête à recevoir ses premières eaux à partir du mois d’avril 2026.

Selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la progression du chantier dépasse déjà la moitié des travaux prévus, avec un taux de réalisation avoisinant les 52%. La société marocaine SBTX, en charge des opérations de creusement et de construction, a déjà mobilisé plus de 80.000 mètres cubes de béton et plus de 5 millions de mètres cubes de pierre pour mener à bien ce gigantesque ouvrage.

Un aperçu des travaux du barrage Targa Ou Madi, dans la province de Guercif.. MEE

La construction du barrage Targa Ou Madi a pour objectif de sécuriser les réserves d’eau, mais également de fournir de l’eau potable à la population de Guercif et de soutenir l’agriculture locale par l’irrigation des terres. De plus, ce projet est vu comme un levier majeur pour lutter contre la sécheresse, stimuler le développement économique, social, touristique et environnemental de la région.