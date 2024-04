Port Tanger Med: un fonctionnement en 24h/24 des services douaniers à partir du 15 avril

Lors du transbordement d'un porte-conteneurs au Terminal 1 du port de Tanger Med.. AFP or licensors

L’administration des douanes et impôts indirects (ADII) mettra en place, à compter du lundi 15 avril prochain, une nouvelle organisation du travail visant à assurer un fonctionnement en continu des services douaniers au port Tanger Med, indique l’administration dans un communiqué.

«Cette mesure, prise en concertation avec les autorités portuaires et le secteur privé, s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique d’accompagnement des entreprises menée par la Douane», note l’ADII. L’objectif, explique-t-elle, est de renforcer la fluidité des opérations de dédouanement des marchandises et de réduire davantage les délais de passage en douane afin de soutenir la compétitivité des sociétés exportatrices et contribuer à améliorer la productivité des opérateurs exerçant dans le transport international.

Ainsi, à compter de la date indiquée, les opérations de dédouanement seront prises en charge à Tanger Med dans leur intégralité, à toute heure de la journée et 7 jours sur 7.

Pour réussir cette «action initiée en faveur des entreprises», la Douane annonce avoir pris toutes les dispositions nécessaires en termes de renforcement et de mobilisation de ses effectifs au sein de ce port et d’adaptation de l’organisation du travail afin de répondre aux exigences de ce nouveau mode de fonctionnement. À cet effet, l’administration douanière lance un appel aux opérateurs économiques pour s’organiser en conséquence.