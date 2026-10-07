Port d’Agadir: du concret pour le futur terminal de croisières

L’Agence nationale des ports accélère ses efforts pour concrétiser un projet attendu depuis plus d’une décennie dans la capitale du Souss. En engageant plus de 19 millions de dirhams dans deux études approfondies, l’institution entend doter le port d’Agadir d’un terminal de croisières moderne et parfaitement dimensionné pour répondre aux exigences du trafic maritime contemporain. «Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation des infrastructures portuaires nationales, visant à consolider la position du Royaume comme carrefour incontournable pour le tourisme de croisière sur la façade atlantique», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 8 octobre.

La première de ces investigations, dotée d’un budget conséquent de 17,88 millions de dirhams, se concentrera sur l’analyse minutieuse de la nature et de la résistance des sols marins. Des campagnes de sondage en mer seront ainsi menées de concert avec des analyses rigoureuses en laboratoire afin de cerner avec exactitude le comportement du sous-sol face aux futures contraintes de construction. Cette étape technique est indispensable pour s’assurer que les fondations des ouvrages projetés reposent sur des bases parfaitement sécurisées et adaptées à la configuration géologique locale.

Parallèlement, une seconde étude axée sur le volet hydraulique, estimée à 1,44 million de dirhams, permettra d’éprouver la résistance des futurs ouvrages de protection face à la houle. Les ingénieurs procéderont à des modélisations à l’aide d’un modèle réduit au sein d’un laboratoire spécialisé pour simuler l’impact des vagues et évaluer les risques de franchissement par l’eau. Ces tests pratiques offriront la possibilité d’ajuster la conception des digues en amont du chantier, garantissant ainsi la pérennité et la sécurité de l’infrastructure face aux conditions climatiques océaniques.

Ces deux prestations techniques, dont l’attribution est prévue pour le mois de novembre, s’étaleront sur une année complète et permettront de livrer des conclusions exhaustives. Leurs résultats alimenteront directement l’élaboration de l’avant-projet détaillé ainsi que celle du dossier de consultation des entreprises, balisant ainsi la voie vers le lancement effectif des travaux maritimes. «Cette planification minutieuse témoigne de la volonté des autorités portuaires de minimiser les incertitudes techniques avant d’engager les lourds investissements matériels nécessaires à la réalisation de l’ouvrage», souligne Les Inspirations Eco.

Sur le plan opérationnel, le futur terminal sera stratégiquement implanté vers l’extérieur du bassin portuaire actuel, à proximité immédiate du quai de la Marine royale et de la zone touristique de la marina. Ce positionnement géographique privilégié facilitera grandement les manœuvres des grands paquebots tout en s’intégrant harmonieusement dans l’écosystème urbain et balnéaire d’Agadir. Le projet global englobera également des opérations de dragage d’envergure, le prolongement des structures de protection existantes ainsi que l’aménagement d’installations d’accostage haut de gamme.

Cette offensive d’investissement intervient à point nommé pour accompagner le net regain de vitalité de l’activité touristique maritime observé au cours de l’année précédente. Les statistiques officielles font en effet état de 91 345 croisiéristes ayant transité par les infrastructures locales, ce qui représente une progression spectaculaire de plus de 50% en une seule année. Grâce à ce futur équipement spécialisé, la destination se donnera les moyens de capter durablement une part croissante de ce marché à forte valeur ajoutée et d’accueillir les mastodontes des mers dans des conditions optimales de confort et de sécurité.