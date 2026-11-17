Oxford, Cambridge, HEC: comment l’Université Al Akhawayn prépare ses étudiants aux grandes écoles internationales
VidéoTrois étudiants de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) ont été admis au MSc en études du Moyen-Orient moderne de l’Université d’Oxford. Ce programme compte neuf places pour plus de 50 candidats. Dans cet entretien, Hariclea Zengos, Vice-présidente aux affaires académiques à l’AUI, revient sur ces admissions et sur les bourses obtenues par les étudiants de l’établissement. Elle évoque aussi le modèle des arts libéraux, présenté comme la principale force de l’université.