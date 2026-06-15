Al Akhawayn University célèbre sa 29e promotion: des lauréats agiles, engagés et «augmentés» par l’IA

C’est sous un éclatant soleil de juin que le campus verdoyant d’Al Akhawayn, à Ifrane, a accueilli, le 13 juin, les festivités marquant la fin du parcours universitaire de 822 diplômés. Cette nouvelle promotion reflète l’identité internationale d’Al Akhawayn University, avec des étudiants issus de 13 nationalités différentes et un corps professoral composé à 45% d’enseignants internationaux.

Les chiffres présentés à l’occasion de cette cérémonie témoignent de la performance académique des lauréats. Ainsi, 65% des étudiants de cycle Bachelor ont obtenu leur diplôme avec mention. Pas moins de 117 diplômés ont signé des publications dans des conférences internationales, tandis que 35 étudiants ont réalisé un score parfait de 200 sur 200 lors d’un test standardisé international destiné aux diplômés de plus de 3.000 programmes universitaires à travers 150 établissements.

L’université met également en avant la forte employabilité de ses diplômés. À ce jour, 75% des lauréats ont déjà reçu une offre d’emploi avant même l’obtention officielle de leur diplôme, avec un objectif affiché d’atteindre 90% d’ici la fin du mois de juillet. Par ailleurs, 30% des diplômés poursuivront leurs études supérieures.

L’esprit entrepreneurial continue également de s’affirmer au sein de l’établissement. Quarante startups ont été créées par des étudiants et de jeunes diplômés, dont 21 ont déjà bénéficié d’un financement de business angels. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme profondément les métiers et les compétences recherchées par les employeurs. Face à cette mutation, AUI affirme vouloir former des diplômés capables de conjuguer intelligence humaine et maîtrise des technologies émergentes.

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«Nous avons décidé de maîtriser l’IA et d’en tirer parti pour renforcer et enrichir le modèle arts libéraux & sciences, en continuant de placer l’intelligence humaine, la réussite et l’épanouissement de la personne au premier plan, et en les augmentant par l’IA, pour une intelligence duale, centrée sur l’humain», déclare le président d’Al Akhawayn University, Amine Bensaid.

Selon lui, l’enjeu ne consiste pas à opposer l’humain à la technologie, mais à faire de l’intelligence artificielle un levier permettant de renforcer les capacités d’analyse, de créativité et de résolution de problèmes des futurs diplômés.

Amine Bensaid, président de l'Al Akhawayn University.

L’université s’appuie notamment sur son modèle académique inspiré des Liberal Arts & Sciences, qui favorise l’interdisciplinarité et le développement de compétences transversales. Une approche qui lui a valu une reconnaissance internationale, puisqu’elle demeure aujourd’hui la seule université publique marocaine à bénéficier de la distinction «Top Tier 1» à la fois pour son école de commerce et son école d’ingénierie.

Président du conseil d’administration de l’université, Abdellatif Jouahri a replacé cette cérémonie dans un contexte mondial marqué par les crises géopolitiques, la révolution numérique et l’émergence rapide de l’intelligence artificielle. «Al Akhawayn University a, depuis sa création, adopté une vision tournée vers l’avenir, visant à créer un modèle éducatif pionnier sans précédent au Maroc, avec pour vocation de contribuer efficacement au développement d’un capital humain national hautement qualifié et de préparer la jeunesse à servir de catalyseur supplémentaire au développement global et durable de notre pays», affirme-t-il.

Abdellatif Jouahri, président du conseil d'administration d'Al Akhawayn University.

Le responsable a également rappelé que l’établissement est la seule institution non américaine en Afrique à être accréditée par la New England Commission of Higher Education (NECHE), une accréditation obtenue en 2017 puis renouvelée pour dix ans en 2022. Cette ambition se traduit aujourd’hui par le nouveau plan stratégique 2025-2030, qui prévoit notamment de porter les effectifs à 5.000 étudiants d’ici 2030, tout en renforçant l’intégration de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la réalité virtuelle dans les cursus académiques.

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La cérémonie a également été marquée par l’intervention de Samir Lebbar, diplômé de la toute première promotion d’AUI en 1999 et aujourd’hui CEO de Procter & Gamble Arabie Saoudite et Levant, ainsi que Chief Sales Officer pour l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Revenant sur son propre parcours, l’ancien étudiant a partagé ses doutes de jeune diplômé et les enseignements qui lui ont permis de bâtir une carrière internationale. Il a notamment souligné l’importance de la diversité des savoirs, de l’ouverture culturelle et de la capacité à évoluer dans des environnements complexes.

«Ce ne sont pas là des vertus abstraites. Ce sont précisément les compétences que cette université a passé quatre ou cinq ans à construire en vous», déclare Samir Lebbar. «Il y a vingt-sept ans, quelqu’un a parié sur nous. Aujourd’hui, je parie sur vous. Ne me décevez pas, allez faire la différence», conclut-il.