Nouvelles envolée des prix des carburants: voici les tarifs affichés ce mercredi 2 juillet

Le plein d’essence ou de gazole coûtera désormais plus cher au Maroc. Les prix connaissent une nouvelle augmentation, effective à partir du mardi 1er juillet 2025.

La facture au litre du gazole, carburant le plus vendu au Maroc, s’alourdit de 41 centimes. Le prix de l’essence est remonté également de 29 centimes par litre.

D’après le dernier relevé effectué par Le360 ce matin dans le centre-ville de Casablanca, le gazole s’affiche à 10,98 dirhams le litre dans les stations-service Afriquia et Shell, contre 10,95 dirhams chez Winxo.

S’agissant de l’essence, Afriquia et Shell vendent le litre à 12,94 dirhams, tandis que Winxo le propose à 12,91 dirhams.

Lire aussi : Ce que pense Ahmed Rahhou de la corrélation entre le prix du baril de pétrole et les prix à la pompe

La nouvelle hausse décidée par les pétroliers marocains intervient dans un contexte marqué par un soulagement du marché pétrolier international, sous l’effet de la trêve entre l’Iran et Israël, se traduisant par une baisse du prix du baril qui se négocie autour d’une moyenne de 65 dollars.

Dans son dernier reporting au titre du quatrième trimestre 2024, en analysant la structure du prix des carburants au Maroc, le Conseil de la concurrence a fait savoir que les marges brutes de distribution représentent environ 15% pour le gasoil et 16% pour l’essence. Elles sont partagées entre les sociétés de distribution en gros (entre 11% et 12%), et les détaillants ou gérants des stations-service, qui dégagent une marge brute moyenne de l’ordre de 4% pour les deux carburants.

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence s’apprête à publier, pour la première fois, un rapport sur les marges nettes des distributeurs, en s’appuyant sur les résultats financiers de l’exercice 2024, ce qui va permettre de mesurer avec précision les profits réalisés par les opérateurs.