Nouvelle hausse du prix du diesel: le litre franchit le seuil des 11 dirhams

C’est la troisième hausse consécutive du prix du diesel depuis début juin. Ce mercredi 16 juillet, la facture au litre du gasoil s’est alourdie de 20 centimes, soit une augmentation cumulée de 73 centimes en l’espace d’un mois et demi.

D’après le dernier relevé effectué par Le360 ce matin dans le centre-ville de Casablanca, le diesel s’affiche à 11,18 dirhams le litre dans les stations-service Afriquia, Shell et Winxo. Le réseau de Total n’a pas encore actualisé les tarifs, proposant toujours le litre du gasoil à 10,98 dirhams.

Le prix de l’essence est resté, quant à lui, inchangé, se maintenant à environ 12,94 dirhams le litre.

La nouvelle hausse intervient alors que le Conseil de la concurrence s’apprête à publier son tout premier rapport sur les marges nettes des distributeurs, en s’appuyant sur les résultats financiers de l’exercice 2024, ce qui va permettre de mesurer avec précision les profits réalisés par les opérateurs.

Dans son dernier reporting au titre du quatrième trimestre 2024, en analysant la structure du prix des carburants au Maroc, le Conseil de la concurrence a fait savoir que les marges brutes de distribution représentent environ 15% pour le gasoil et 16% pour l’essence. Elles sont partagées entre les sociétés de distribution en gros (entre 11% et 12%), et les détaillants ou gérants des stations-service, qui dégagent une marge brute moyenne de l’ordre de 4% pour les deux carburants.