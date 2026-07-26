Economie

Nador: un nouvel éclairage public sur 17 km du littoral

Une vue du nouveau réseau d'éclairage public sur 17 kilomètres de la route nationale n°16, entre Touima et Arekmane dans la province de Nador. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 26/07/2026 à 12h37

VidéoLes autorités de la province de Nador ont lancé officiellement le réseau d’éclairage public sur le tronçon reliant Touima à Arekmane, sur la route nationale n°16. Réalisé pour un investissement de près de 19 millions de dirhams, le projet couvre 17 kilomètres grâce à plus de 700 lampadaires LED, avec l’objectif d’améliorer la sécurité routière et d’accompagner le développement économique et touristique de la région.

La province de Nador a mis officiellement en service le réseau d’éclairage public sur le tronçon de la route nationale n°16 reliant Touima à Arekmane. Ce lancement intervient après l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés sur le terrain.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique de développement engagée dans la province, où les autorités misent sur la modernisation des infrastructures routières et l’amélioration des équipements de base afin de faciliter les déplacements et de renforcer les conditions de circulation.

Le projet a mobilisé un investissement global de près de 19 millions de dirhams. Il permet de couvrir un linéaire de 17 kilomètres grâce à l’installation de plus de 700 lampadaires équipés de lampes à technologie LED, reconnues pour leur efficacité énergétique.

Les travaux ont également porté sur la réalisation de sept nouveaux postes de transformation électrique destinés à accompagner les besoins liés à cet axe routier, qui connaît un trafic en constante augmentation.

Selon nos sources, ces nouveaux équipements ont pour objectif de renforcer les conditions de sécurité routière en améliorant la visibilité nocturne, tout en offrant davantage de confort aux automobilistes et aux autres usagers de la route.

Les mêmes sources indiquent que cette modernisation devrait également contribuer à fluidifier les déplacements entre les différentes communes desservies par cet axe stratégique.

Un levier pour l’économie et le tourisme

De plus, ajoutent-elles, le projet est appelé à soutenir l’activité économique et touristique de la province, notamment durant la saison estivale marquée par une hausse de la fréquentation de la façade littorale.

Cette infrastructure est également présentée comme un facteur de renforcement de l’attractivité territoriale de Nador, en accompagnant les différents chantiers structurants engagés dans la province.

À travers ce projet, les autorités poursuivent leur programme de mise à niveau et de modernisation du réseau routier provincial, avec l’ambition de doter le territoire d’infrastructures plus sûres et plus performantes.

Par Mohammed Chellay
Le 26/07/2026 à 12h37
#Nador#Route#Éclairage public#circulation routière#projet#Investissement#Développement

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